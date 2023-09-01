Расширяется одним нажатием кнопки: представлен необычный смартфон Phantom Ultimate 1 1.09.2023, 17:46

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Как выглядит уникальная новинка.

Китайский бренд смартфонов Tecno показал новую концепцию необычного смартфона с раздвижным экраном, сообщает портал GSMArena. Дисплей раздвигается вбок, увеличивая экран с 6,55 дюйма до 7,11 дюйма всего за 1,2 секунды.

Концепт Phantom Ultimate оснащен системой с одним приводом, которая расширяет устройство одним нажатием кнопки, расположенной в верхней правой части телефона. В сложенном виде это обычный 6,55-дюймовый смартфон с дополнительным экраном, расположенным сзади и выполняющим функцию Always-On Display (важная информация всегда на экране). По техническим характеристикам панель представляет собой 7,11-дюймовый LTPO AMOLED с разрешением 2296 x 1596 пикселей и плотностью 388 пикселей на дюйм. Он обеспечивает 100% охват цветовой гаммы DCI-P3, заявляют разработчики.

Толщина устройства у основания составляет 9,93 мм, и Tecno обещает, что его можно легко держать в одной руке. Устройство имеет защитное стекло в зоне скольжения и текстурированную заднюю часть для лучшего захвата.

Однако остается неизвестным будет ли производитель запускать этот концепт в серийное производство, и сколько такой смартфон может стоить. Как отмечает GSMArena, видимо инженерам еще придется преодолеть некоторые технологические ограничения, и неизвестно, сколько времени это может занять.

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