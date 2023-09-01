Российские туристы устроили истерику в турецком отеле 3 1.09.2023, 17:55

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Хотели компенсацию, но получили штраф.

Российские туристы устроили истерику из-за того, что их оштрафовали на 200 евро (8 тысяч гривен) в турецком отеле. Владелец заявил, что гости повредили имущество, а россияне утверждают, что якобы стали жертвами, пишет «Обозреватель».

То, что они вели себя «неприлично», пара из РФ не признает. О «несправедливости» россияне написали на одном из российских сайтов для отзывов.

В отеле Meril Club 4* в турецком Мармарисе россияне выломали стеклянную дверь душевой кабины. Гости заявили, что дверь соскочила с роликовых креплений, и стекло разбилось, ранив их.

«Оставшуюся ночь мы вытаскивали друг из друга стекло и подметали номер», – пожаловались граждане страны-террористки.

На следующий день они решили добиться компенсации за полученные из-за собственной халатности царапины, но у гостиницы были другие планы. Гид передала россиянам слова владельца гостиницы.

«Он сказал, что мы вчера были пьяны, вели себя неприлично, он лично выгнал нас в номер, где мы разбили стекло. И отель выставляет нам штраф», – вспомнила автор гневного отклика.

Не помогли расстроенным гостям и в турагенстве. Там посоветовали путешественникам заплатить штраф, чтобы не заработать себе больше проблем и вернуться домой. То же повторили и в жандармерии.

В конце концов, пара заплатила за стекло 200 евро и осталась в отеле еще на неделю.

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