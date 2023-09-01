На турникеты в школах Гомельской области лукашисты хотят потратить рекордную сумму 6 1.09.2023, 18:05

В школах десяти райцентров будет устроен контрольно-пропускной режим.

Десяти приграничным районам Гомельской области выделено 3,4 млн BYN на оборудование турникетами учреждений образования. На выделенные средства якобы планируется установить турникеты в 49 учебных заведениях в районах, граничащих, как с Украиной, так и с Российской Федерацией. Таким образом, в среднем на оснащение одного образовательного учреждения будет потрачено около 70 тыс. BYN, отмечает «Флагшток».

О том, какие будут установлены турникеты и где они будут размещены, можно судить по тендеру проводимому «Центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций Хойникского района». Из данных о закупке следует, что турникеты будут установлены во всех школах райцентра, а также Дошкольном центре развития ребенка и Центре творчества детей и молодежи. В детских садах и сельских школах установка турникетов пока не предусмотрена.

Средняя закупочная стоимость создания контрольно-пропускной системы в школах Хойникского района более чем втрое ниже озвученной в газете. На оснащение шести образовательных учреждений здесь планируется потратить 132 тыс. BYN.

Из технического задания следует, что вход в учебные заведения будет контролироваться автоматизированной системой. Для входа в заведение необходимо будет иметь специальный электронный идентификатор. Информация о том, кто и когда входил и выходил из школы будет храниться на компьютере.

В последние годы турникеты для учреждений образования закупались в разных регионах Беларуси, но никогда ранее организация пропускного режима не стоила стоила столь дорого.

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