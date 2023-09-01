Боец ВСУ из Запорожской области: У россиян земля горит под ногами 1.09.2023, 18:11

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Из-за наступления ВСУ оккупанты и их приспешники впали в панику.

Украинские защитники продолжают контрнаступление на юге Украины. Несколько дней назад Министерство обороны Украины официально подтвердило освобождение населенного пункта Работино Запорожской области. На днях представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что Вооруженные силы Украины имеют успех в продвижении в направлении Вербового на южном фронте.

О ситуации на Запорожском направлении, что усложняет наступление бойцов, о проблемах, которые нужно решать уже сейчас, рассказал «Апострофу» боец Легиона Свободы Константин Денисов.

– Расскажите о ситуации в Запорожском направлении. Что можете сказать об интенсивности боев на том отрезке, где вы находитесь?

– Интенсивность высока, ситуация динамична. Постоянно идут стрелковые бои и артиллерийские столкновения. Наша дальнобойная артиллерия работает. Россияне ночью активно работали, в частности, "Градами". Авиация их отрабатывала по линии столкновения, пытаясь – к счастью, безуспешно – выбить наших ребят с тех позиций, которые они заняли, которые они зачищают и закрепляются. Работают их FPV-дроны постоянно по нашей пехоте. К сожалению, это наносит урон нам, есть раненые ребята, многие ребята с контузиями.

Ночные бои накладывают свой отпечаток, потому что использование специальной техники вредит зрению. Поэтому нужно уже сейчас государству думать, как восстанавливать наших ребят, проводить их реабилитацию после победы. Это будет очень большая проблема. С контузиями у ребят будут серьезные сложности из-за того, что идет война артиллерии, и со зрением, потому что интенсивно используется специализированная техника для боев в ночное время и в темное время суток.

На тех участках, где конкретно наши "свободовцы" задействованы, стоит задача выровнять линию фронта, закрепиться, зачистить и, соответственно, подавлять огневые точки неприятеля.

– Как чувствуют себя враги после того, как Силы обороны Украины закрепились на направлениях Новоданиловка, Новопрокоповка, Малая Токмачка и вблизи Вербового?

– Во-первых, мы должны понимать, они не то, чтобы расстроены, но больше удивлены, как закапываясь более полугода, имея преимущество в арте, в авиации, они все равно вынуждены покидать те или иные населенные пункты. Отступают они таким образом, что за собой оставляют серую зону, а потом просто валом арты все накрывают и выжигают. Крайние дни использовали "Солнцепек", он здесь стоит на вооружении одного из мотострелковых полков.

Их командование пытается поднять им боевой дух. Приезжал главный замполит русской армии генерал Горемыкин, вручал им награды. Путин пытается поднять их боевой дух тем, что некоторым подразделениям присваивает звание гвардейских. За кажущийся героизм вчера или позавчера российская 810 бригада морпехов получила такое звание. Это те самые морпехи, которые кошмарили наших ребят, обстреливали села на линии столкновения, но все равно были вынуждены отступить под нашим давлением.

Все это, что я назвал, делается русским командованием для поднятия духа. Боевой дух у россиян, мягко говоря, плох, потому что они вынуждены отступать, оставлять позиции, хотя они и пытаются оправдаться, что якобы нет смысла их держать. Наши ребята своим огнем передают русским послание, что им не было смысла заходить на территорию свободной и независимой Украины. Здесь им ловить нечего, несмотря на то, что их много, их армия длинная, и у них пока сохраняется какое-то преимущество в арте и авиации.

– Соединенные Штаты следят за продвижением украинских войск и констатируют, что контрнаступление идет медленно. Довольно неприятно то, что мир наблюдает за этими событиями, как за игрой. В то же время такие новости читают и украинцы, которые потом могут делать определенные упреки в сторону военных. Как вы реагируете на такие оценки от наших союзников и, возможно, от некоторых украинцев.

– Я не слышал таких оценок от наших союзников. Мы только видим помощь, которую они оказывают. Оружие, артиллерийские установки работают классно, разбирают россиян на запчасти просто отлично. А их бронированная техника в бою спасает жизнь нашим ребятам. Есть ранения, есть контузии, но жизнь нашим ребятам она спасает.

Я слышал оценки от гражданских, что медленно продвигается наступление. Я готов этим людям отдать свой броник, свой автомат, свою каску, дать им денег на карточку, и они могут показать, как нужно вести себя на поле боя, как на ура проходить русские запутанные, заминированные, замысловатые оборонительные сооружения, преодолевать минные поля под постоянными атаками дронов, авиации, и как на ура одерживать победу.

Мы должны понимать, что, во-первых, россияне окопались до одури, заминировали все до одури. Во-вторых, у них пока есть преимущество в авиации. В-третьих, наши ребята очень часто находятся в условиях интенсивного многочасового боя. Бой может проходить даже в неблагоприятных условиях. Большая эмоциональная нагрузка – ребятам реально нужен отдых, реабилитация. Мы по возможности все это им обеспечиваем, но все равно люди не железные. Часто бывает усталость, возникает эмоциональное напряжение, нужна морально-психологическая поддержка. Поэтому здесь очень много факторов, влияющих на, как кому-то кажется, медленное продвижение вперед.

Мы должны понимать, что существуют объективные факторы, которые на что-то влияют, и каждый из нас может приобщиться к тому, чтобы склонить ситуацию в пользу Украины: помогать Вооруженным силам, добровольческим подразделениям, силовым структурам, донатить, распространять информацию о победах наших ребят, участвовать в волонтерских инициативах. Элементарно расскажу, как мы своего раненого побратима посадили в маршрутку, отправили в госпиталь. Что-то пассажиры не очень бросились уступать ему место, хотя видели, что это раненый воин. Уступить место в маршрутке раненому защитнику – это уже большой вклад в нашу победу. Это уже проявление уважения к защитникам Украины, которые сегодня теряют свои жизни и здоровье в борьбе за независимость и дают возможность каким-то "умным" комментаторам, сидя на теплом диване и поедая мивинку, давать свои "умные" рекомендации тем ребятам, которые сегодня в окопах. Вот сейчас я даю вам комментарий, а мои побратимы из окопов молотят россиян, подавляют их огневые точки, разбирают их позиции, продвигаются вперед, освобождая Запорожскую область от российских оккупантов.

– От мариупольского сопротивления появилась интересная новость, что в оккупированной Новой Каховке уничтожен офис "Единой России". Такие полуполитические события влияют как-то на фронтовую ситуацию?

– Это радует ребят, которые видят, что подполье работает даже во временно оккупированных украинских городах. Вы же видите, что и на временно оккупированной территории Запорожской области есть покушения на представителей оккупационных силовых структур, так называемых административных руководителей, гауляйтеров. Это говорит об одном: украинская нация не сдается, украинская нация сражается. У оккупантов просто горит земля под ногами, и они себя здесь не чувствуют хозяевами. У российских военнослужащих подавленное настроение, и я думаю, что и у гражданских оккупантов настроение так себе.

- Напоследок могли бы вы подвести итоги очередного тяжелого лета в Украине?

– У нас есть успехи в Запорожской области, но эти успехи дались дорогой ценой. Мы должны это все понимать. Все это готовилось. Это все – результат взаимодействия многих подразделений и Вооруженных сил, и Нацгвардии, и пограничников, и Сил специальных операций, и добровольческих формирований, и местного подполья, и многих работающих на украинскую победу. Дальше нам нужно двигаться и освобождать наши территории, а в первую очередь – готовить всю базу и инфраструктуру для возвращения наших защитников после победы. У ребят будет очень много проблем, и мы должны сразу включиться в работу по их восстановлению, реабилитации, адаптации и возвращению к мирной жизни. Это трудная война, война на истощение.

Люди не железные, им нужно вернуться. Но вернуться не только физически, но и морально, ментально для того, чтобы дальше развивать процветающую независимую Украину, неотъемлемой частью которой является Крым, Мариуполь, Донецк, Луганск и, конечно же, Запорожская область – Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи, Акимовка. Это все наши украинские города, над которыми обязательно будет развеваться государственный украинский флаг.

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