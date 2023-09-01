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Зачем таможня наведалась в частный гараж белоруса?

  • 1.09.2023, 18:35
Зачем таможня наведалась в частный гараж белоруса?

Речь идет о сотнях тысяч рублей.

Таможенники наведались в один из гаражей, где житель Гродненской области хранил порядка 120 единиц товара, который якобы намеревался реализовать. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

«Гражданин Беларуси организовал ввоз в страну электроинструментов, конструкторов и коммутаторов на сумму более 330 тысяч рублей под видом товаров для личного пользования. Таким образом он намеревался избежать уплаты таможенных платежей при перемещении коммерческой партии товаров», – сообщили в ГТК.

В отношении гражданина Гродненской региональной таможней начат административный процесс по ч.2 ст.15.1 КоАП Республики Беларусь. Ему грозит штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией незаконно перемещаемого товара.

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