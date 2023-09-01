«Долетит до Москвы и середины Урала»: Свитан прояснил детали об украинской ракете «Нептун» 1 1.09.2023, 18:54

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Роман Свитан

Украина на старте серийного производства этих ракет.

В СССР ракету Х-35 разрабатывали на украинских предприятиях, где, соответственно, остались чертежи и производственная база, за счет чего недавно изготовили не просто ракету, а береговой ракетный комплекс «Нептун» с пусковыми установками по четыре ракеты. Позже эта ракета может модернизироваться до дальности и в 1000, и в 2000, и в 5000, и в 10 000 км.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По словам эксперта, ракета «Нептун» в Украине должна поставиться на поток в производстве и использоваться по тем объектам в РФ, которые будет определены как легальные военные цели.

Это оружие могло быть у Украины еще десять лет назад, подчеркнул Свитан. Если бы еще тогда модернизировали эту ракету, то сегодня у украинцев была бы уже не одна тысяча единиц.

«Мы сейчас в начале серийного производства с дальностью, которая сможет покрыть как минимум дальность до Москвы и середины Урала. Хотя реально нужна дальность более 2000 км, чтобы бить по уральским военным объектам», – отметил военный аналитик.

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