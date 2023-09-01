Дорожные камеры Беларуси стали «штрафовать» за техосмотр

Дорожные камеры Беларуси стали «штрафовать» за техосмотр1
- 1.09.2023, 19:08
Водителям уже приходят «письма счастья» за отсутствие техосмотра.
Заметили, в последние дни интернет заполнили сообщения о том, что водители стали получать штрафы за техосмотр с камер, когда даже не нарушали скоростной режим? Такого раньше никогда не было.
Одним из первых «письмо-счастья» за техосмотр опубликовал водитель из Минска, сообщает «АвтоГродно».
Он сообщил, что получил предупреждение за то, что ехал без действующего техосмотра по улице Максима Богдановича в Минске 22 августа.
Самое важное, что мужчина не нарушал скоростной режим. То есть камера самостоятельно сканировала поток автомобилей в поиске тех, кто без ТО. Напомним, все прошлые штрафы за ТО приходили одновременно с «письмами-счастья» за скорость. Ранее водитель нарушал скоростной режим, камера это фиксировала, а дальше автомобиль вручную инспектор проверял еще и по базам техосмотра. Конечно, вручную эту работу проводить сложно, поэтому и штрафов за ТО с камер было мало.
После того, как минчанин в своем блоге сообщил о предупреждении за ТО, ему стали писать, что это очередная «утка».
Тогда мужчина опубликовал то самое письмо:
В письме сказано: «Водитель совершил нарушение пункта 103 ПДД РБ, выразившееся в том, что управлял данным транспортным средством без выданного разрешения на допуск к участию в дорожном движении, при этом данное правонарушение было зафиксировано работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством «Комплексом программно-аппаратным, тип RoadEye».
Сегодня информацию о том, что камеры начали штрафовать за отсутствие техосмотра, подтвердил и «Онлайнер». Читатели издания также прислали ряд подобных снимков. Правда, все они из Минска (улица Максима Богдановича и Немига).
На всякий случай журналисты решили уточнить уже имеющуюся информацию в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси». И тоже услышали утвердительный ответ: «Да, данные по техосмотру передаются в ГАИ для процессуальных решений. Практически со всех камер фотофиксации».