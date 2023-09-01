Казахстан сближается с Китаем и намерен в разы увеличить экспорт в обход РФ 1.09.2023, 19:11

Транскаспийский маршрут станет частью китайской инициативы нового Шелкового пути.

Власти Казахстана на фоне российской войны против Украины и международной изоляции Кремля продолжают демонстрировать шаги, направленные на постепенное дистанцирование от РФ и развитие отношений с Китаем.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь в пятницу, 1 сентября, с посланием к казахстанскому народу, потребовал в пять раз увеличить экспорт в обход России, пишет dialog.ua.

Речь идет о расширении пропускной способности Транскаспийского маршрута, пролегающего через акваторию Каспийского моря, территории Азербайджана, Грузи и Турции, и конечной точкой которого является Евросоюз.

По словам казахстанского лидера, в среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору можно увеличить в пять раз. Для этого Астана намерена объединить усилия со странами-партнерами, включая Китай.

Токаев добавил: Транскаспийский маршрут станет частью китайской инициативы нового Шелкового пути - проекта, в рамках которого Пекин стремится преобразовать всю торгово-экономическую модель Евразии и создать всемирную систему транспортных коридоров, соединяющих Австралию, Индонезию, весь центр и восток Азии, Ближний Восток, Европу, Африку, Южную Америку и США.

Президент Казахстана рассказал о планах строительства нового "сухого порта" на переходе Бахты и ускорения работ по возведению контейнерного хаба в Актау. В планах также расширение портовых мощностей в Черном море и вдоль среднего коридора.

По итогам первых шести месяцев текущего года объем транзитных перевозок из КНР в ЕС по Транскаспийскому маршруту вырос на 77%, достигнув 1,3 млн тонн.

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