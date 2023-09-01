В Белом доме заявили о заметных успехах ВСУ за последние 72 часа 1.09.2023, 19:21

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Речь идет о прогрессе в районе второй линии обороны России.

Войска Украины за последние дни добились заметного прогресса на южном направлении. Речь идет об успехах в районе второй линии обороны России. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отвечая на вопрос о критике относительно того, что наступление ВСУ на юге страны против оккупационных российских войск не продвинулось значительно за три месяца, Джон Кирби признал, что борьба шла медленнее, чем надеялась сама Украина.

- Тем не менее, за последние 72 часа или около того мы отметили некоторый заметный прогресс украинских Bооруженных сил на этом южном направлении, - сказал Кирби журналистам.

Он также добавил, что ВСУ добились определенного успеха в районе второй линии обороны России.

Что еще говорят о наступлении ВСУ

- В последние дни западные анализы боевых действий показали, что украинские войска прорвали российские рубежи на несколько километров между селами Роботино и Вербово в Запорожской области, - говорится в материале.

Издание пишет, что целью Украины является продвижение прямо на юг к Азовскому морю, отрезав таким образом России сухопутный доступ к оккупированному Крыму. Но российские войска установили длинные и глубокие барьеры на местности, в частности танковые ловушки, минные поля и другие средства защиты, чтобы замедлить продвижение Украины.

Наступление ВСУ

Сегодня представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ продолжают успешно продвигаться на Мелитопольском направлении, в частности, на участке Новоданиловка - Новопрокоповка. Закрепляются на достигнутых рубежах.

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