В польской Гдыне белорус открыл стрельбу по машине 3 1.09.2023, 19:27

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Ему не понравилось, что та их обогнала.

Полиция польского Сопота задержала двоих белорусов, подозреваемых в стрельбе по машине, которая их обогнала. За такое преступление грозит до 5 лет лишения свободы, пишет MOST со ссылкой на Radio Gdańsk.

Сообщается, что 29 августа в полицию обратился мужчина и рассказал, что по его автомобилю неизвестные открыли стрельбу.

Патруль остановил Audi, на которую указал потерпевший. В ней оказались граждане Беларуси, проживающие в Гдыне: 29-летний водитель и 22-летний пассажир. В автомобиле полицейские нашли пневматическое оружие.

Выяснилось, что Ford и Audi ехали по Гдыне в одном направлении. В какой-то момент водитель Ford пошел на обгон. После этого водитель Audi приблизился к Ford, подмигнул ему фарами и обогнал, снизив впоследствии скорость. Когда поляк снова обогнал Audi, белорус повел себя неадекватно: начал ездить зигзагами, беспричинно тормозить, а затем попытался вытеснить Ford с дороги. На одном из перекрестков пассажир Audi и вовсе высунулся из окна и дважды выстрелил в дверь Ford из пневматического оружия.

Оказалось, что стрелявший пассажир Audi хорошо известен полицейским Сопота. В мае этого года его уже задерживали сотрудники дорожной полиции за нарушение судебного запрета на вождение автомобиля; тогда в его слюне обнаружили амфетамин. Кроме того, было установлено, что его разыскивает прокуратура Катовице.

Пассажиру Audi предъявили обвинение в порче автомобиля Ford, ущерб оценен в 3 тыс. злотых (около 725 долларов). 29-летнего водителя обвинили в создании угрозы безопасности дорожного движения.

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