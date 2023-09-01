Силы обороны Украины успешно отбили атаки оккупантов на пяти направлениях 1.09.2023, 20:09

Где был пик боев?

Силы обороны Украины за сутки успешно отбили атаки российских захватчиков на 5 направлениях. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

«В течение суток произошло 31 боевое столкновение», - говорится в сводке.

В частности, на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Строевка, Новомлинск, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Дружелюбовка Харьковской области.

Кроме того, на Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Мирное, Торское, Свято-Покровское, Ивано-Дарьевка, Никифоровка и Раздоловка Донецкой области.

Вместе с тем, на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Ступочков, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Григоровка, Бахмут, Белая Гора, Дачное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области. Продолжил наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Керамик, Степное, Северное, Невельское, Мемрик Донецкой области.

Также, на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Острое, Марьинка, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Новомихайловка, Великая Новоселка, Урожайное, Свободное Поле и Новополь Донецкой области.

В то же время, на Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малиновка Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Красное, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

К тому же, на Херсонском направлении противник обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Мыловое, Казацкое, Бургунка, Токаревка и Янтарное Херсонской области.

«Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы», - говорится в сводке.

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