Глава МВД Польши: Официальному Минску был послан жесткий сигнал 2 1.09.2023, 20:17

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Мариуш Каминьский

Фото: @MSWiA_GOV_PL

Беларусь полностью отрежут от Европы в случае провокаций.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский предупредил официальный Минск, что в случае провокаций на границе между странами Варшава полностью отрежет страну от Европы. Об этом сообщает Wprost.

«Мы дали очень четкий сигнал Минску. Любая провокация на польской, латвийской или литовской границе с Беларусью будет иметь далеко идущие последствия для режима. Сигнал был жестким, однозначным», – отметил глава польского МВД.

Каминский также упомянул решение, принятое на совместной встрече главы МВД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии относительно полного закрытия границы с Беларусью в случае возникновения «критического инцидента».

«Если будет провокация, если будет критический инцидент, немедленно будут закрыты все пункты пересечения границы Беларуси с Европой, с ЕС. Те, которые пока функционируют: автомобильные, железнодорожные, пассажирские, грузовые. Все. Мы полностью отрежем Беларусь от Европы», – добавил он.

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