Виртуальный диагноз Кремля Юрий Радухин

1.09.2023, 20:23

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Состояние главного пациента в России резко ухудшилось.

Иногда заставляю себя смотреть по ТВ скрепостана шоу Соловьева и Скабеевой. Это занятие напоминает добровольный мазохизм. Но всегда позволяет замерить реальную среднюю температуру по палате в «русской мере», начиная с Кремля.

После удачной операции ВСУ, ГУР и СБУ - в Пскове средняя температура по палате у скрепных подскочила до 41 градуса. Соловьев потребовал «наказать за Псков» приграничные страны членов блока НАТО, - страны Балтии, Польшу - и ядерными ударами уничтожить «врага».

Он уверен, что дроны в Псков прилетели именно из приграничных стран НАТО. Украину, по словам этого придурка, тоже следует наказать ядерным оружием. Главное, что гости студии этот бред активно поддерживают. Понятно что все наставления и нарративы с утра каждого дня приходят в студии пропагандистов из кремля. То есть уничтожение ядерными ударами стран НАТО - это идея главного больного в Палате 6, который самоизолировался от 140 млн. пациентов в Кремле.

Понятно, что психическое состояние главного психопата России резко ухудшилось. Скорее всего там клиника, на фоне органического заболевания головного мозга. Господа, это не юмор, а реальность. На которую коллективный Запад и блок НАТО немедленно должен обратить внимание. Также должно реагировать путинское окружение из «башен Кремля». Этим ребятам - с наворованными сотнями миллиардов $ - точно не нравится перспектива отдыхать вместе с бункерным на пляже ядерной пустыни в тени ядерных грибов.

Видите как много полезного можно понять, пересматривая утренние и вечерние сборища публичных скрепостана.

Каждый день шоу Соловьева и Скабеевой является зеркальным отражением всего, что происходит в больной «макитре кремлениша»!.. Они являются идеальным средством клинической диагностики главного пациента и преступника мира!

Юрий Радухин, украинский политический эксперт, Facebook

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