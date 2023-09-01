Белорусских спортсменов не допустят к Азиатским играм 1 1.09.2023, 20:25

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Решение принял МОК.

Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил спортсменам из Беларуси и России участвовать в стартующих 23 сентября Азиатских играх, сообщает The Indian Express.

«Никаких российских и белорусских спортсменов не будет на Азиатских играх, и это решение МОК, а не ОСА», — заявили в Олимпийском совете Азии (OCA).

О возможности участия россиян в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу, Олимпийский совет Азии заявил в январе. В июле организация сообщила, что в Играх смогут принять участие до 500 спортсменов из России и Белоруссии. Предполагалось, что они будут выступать в нейтральном статусе и вне медального зачета. В Олимпийском комитете России, правда, тогда заявили, что никаких приглашений не получали.

Азиатские игры являются аналогом Олимпийских игр для стран Азии. Ближайшие соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу. В отдельных видах спорта на них будут разыграны квоты на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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