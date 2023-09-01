Белорус решил забрать подаренный своей девушке iPhone через суд

Белорус решил забрать подаренный своей девушке iPhone через суд1
- 1.09.2023, 20:46
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Что решил суд?
В Гродно бывшие возлюбленные делили iPhone 13 через суд. В августе 2022 года, как объясняет парень, купил смартфон для работы, но вскоре вручил его своей девушке. Причем в ее день рождения, как подарок. Затем отношения пошли под откос, пара рассталась. Одна из сторон потребовала вернуть имущество из незаконного владения, а вторая — признать договор дарения заключенным. Что же решил суд — пишет newgrodno.by.
«Не подарок, а временное пользование», — так утверждал в суде мужчина. Через пару месяцев после расставания он потребовал вернуть имущество, но девушка отказала. Она в ответ привела аргументы, что получила iPhone в свой день рождения. Телефон был в упаковке. Активировала она его на свою сим-карту, да и не пользовался молодой человек им никогда.
Суд первой инстанции стал на сторону девушки. Мужчина не согласился и подал апелляцию. Впрочем, в ее удовлетворении ему также было отказано.
В пресс-службе Гродненского областного суда пояснили, что по закону дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно. Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической передачи (вручение ключей и т. п.) либо вручения правоустанавливающих документов.
Как итог, телефон остался у девушки. А мужчине еще придется возместить ей расходы, понесенные на участие в суде.