Почему ноутбук быстро перегревается: названы три главных причины 1.09.2023, 20:58

Их исправление продлит срок службы устройства.

Высокая температура внутри устройства может привести к уменьшению времени нормальной автономной работы ноутбука и сократить срок работы батареи. Это лишь одно из неприятных последствий, которыми вашему гаджету грозит постоянный перегрев.

Портал iTechua назвал причины, из-за которых ноутбук сильно нагревается и может быстро выйти из строя. Стоит завести полезные привычки и отказаться от тех, которые сокращают его срок жизни.

Постоянный перегрев ноутбука может:

- укоротить срок работы аккумулятора;

- привести к повреждению внутренних компонентов, например, процессора и видеокарты, что потребует дорогостоящего ремонта;

- вызвать сбои в работе операционной системы и потере данных, если ноутбук выключится аварийно;

- привести к гораздо более быстрому износу вентиляторов, что потребует регулярной замены и увеличит расходы на обслуживание.

Также длительный перегрев неудобен при использовании. Когда его корпус становится горячим, это может вызывать дискомфорт у пользователя.

Что делать, если перегревается ноутбук

Не ставить ноутбук на мягкие поверхности. Работа на диване без подставки затрудняет нормальное функционирование вентиляторов и приводит к сильному нагреву устройства. Они работают на износ для охлаждения устройства, выходят из строя и требуют ремонта или замены.

Другие причины:

Слишком редкая очистка. Ноутбук нужно регулярно чистить от пыли. При этом с внутренней частью включительно, так там может накапливаться много пыли.

Периодически нужно показывать ноутбук специалистам для проверки термопасты. С течением времени она высыхает, поэтому замену термопасты стоит производить периодически, раз в несколько лет.

Кроме того, срок жизни вашего устройства сокращает несоблюдение температурного режима и сильная вибрация. Так, если гаджет принесен с холода, дайте ему несколько часов постоять в тепле. Не включайте сразу, чтобы избежать резкого перепада температур. А тряска в транспорте может повредить жесткий диск.

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