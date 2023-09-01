В Беларуси еще пятеро адвокатов лишились лицензий 1.09.2023, 21:16

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Один из них защищал студентов по политически мотивированным делам.

По итогам «аттестации» в «квалификационной комиссии» по вопросам адвокатской деятельности лицензий лишились еще пятеро адвокатов.

Заседание комиссии состоялось 31 августа. На нем среди прочего проводилась переаттестация адвокатов Минской городской и Минской областной коллегий адвокатов, отмечает «Белсат».

По итогам заседания пятеро специалистов были лишены лицензий на право оказания услуг. Действие их лицензий было прекращено датой рассмотрения – 31 августа 2023 года.

Согласно формулировке комиссии, адвокаты Евгений Левкович и Елена Халупко были лишены лицензии «в связи с применением к ним территориальными коллегиями адвокатов дисциплинарных взысканий в виде исключения из коллегий за совершение поступков, не совместимых со званием адвоката».

Известно, что Елена Халупко в 2020 году защищала студентов по политически мотивированным делам об их отчислении из вузов.

А адвокаты Сергей Медведев, Лариса Сусликова и Михаил Тарасюк – «в связи с принятием квалификационной комиссией по итогам аттестации 10 августа 2023 года решений о невозможности исполнения адвокатами своих профессиональных обязанностей в результате недостаточной квалификации».

Напомним, что беларусские власти целенаправленно борются с адвокатами, особенно с теми, которые выступали защитниками по политическим делам. С начала 2020 года до конца апреля 2023 года число адвокатов в стране сократилась с 2200 до 1650.

В 2021 году в белoрусский Закон об адвокатуре были внесены изменения. С тех пор адвокаты могут работать только при юридических консультациях. Заведующие консультациями назначаются только после одобрения кандидатуры Минюстом.

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