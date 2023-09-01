Российских туристов уже целый месяц не пропускают по «безвизу» в Китай 1.09.2023, 21:30

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В чем причина?

Месяц назад РФ и Китай якобы договорились о "безвизе" для туристов, однако по состоянию на сегодня Пекин неактивно пропускает на свою территорию граждан России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ассоциацию туроператоров России.

Там отмечают, что по состоянию на 31 августа въезд китайских групп в Россию по этой схеме так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке.

В ассоциации напомнили, что до пандемии Covid-19 именно китайские безвизовые группы составляли значительную долю турпотока из этой страны и занимали большую часть во всем въездном туризме в России.

«У турбизнеса в августе были надежды, что процесс, который хоть и с трудом начался, будет развиваться по восходящей. Туроператоры по выездному туризму также рассчитывали на рост организованного турпотока в Китай из России с безвизовыми группами», - говорится в заявлении.

Но на деле «что-то пошло не так»

По свежим данным Ассоциации "Мир без границ" на 31 августа, основанным на опросе туристических администраций регионов, в большинстве регионов система безвизового обмена группами с Китаем не заработала - причем как в одну, так и в другую сторону.

Единственное исключение - дальневосточные регионы России, граждане которых уже выезжают в Китай по безвизовым групповым спискам. Однако массового китайского группового турпотока по "безвизу" нет до сих пор и там, не говоря уже о Центральной России.

Председатель Совета Ассоциации "Мир без границ" Александр Львов сказал, что со стороны Китая процессы согласования отправки безвизовых групп в Россию приостановлены.

Связи Китая и России

Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против страны-агрессора.

Однако китайский государственный картографический сервис стандартных карт 29 августа представил комплект географических карт на 2023 год, где обозначил территорией КНР Большой Уссурийский остров на реке Амур.

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