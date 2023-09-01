Данилов: У России нет шансов одержать победу над Украиной военным путем 1.09.2023, 21:45

Алексей Данилов

Секретарь СНБО уверяет, что Украина будет освобождать все территории, в том числе Крым.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркивает, что у России нет шансов одержать победу над Украиной военным путем.

-Точно могу сказать, что, первое - шансов у России одержать победу над нами военным путем нет. Второе - победа будет за нами. И третье - мы освободим все наши территории. Вопрос только во времени, - рассказал Данилов в интервью NV.

Секретарь СНБО подчеркнул, что хотелось, чтобы эта победа наступила как можно скорее.

- Это зависит от поставок оружия в том числе от партнеров, - добавил Данилов.

При этом, он сказал, что поставки вооружения из стран-союзников в Украину ведутся, а утверждение о том, что эта поставка прекратится или что Украину «бросят», потому что Западу якобы надоест помогать - это все российские информационные вбросы, которые не соответствуют действительности. По его словам, Россия "сейчас находится в крайне сложном состоянии", и в отношении Украины у РФ сейчас одна цель - это внутренняя дестабилизация.

«Относительно того, чтобы они могли достичь своих задач, которые они ставили до 24 февраля, военным путем, еще раз подчеркиваю, не смогут. И поэтому через внутреннюю дестабилизацию они пытаются решать эти вопросы. Для этого надо, чтобы нам не поставляли оружие. Надо влиять на те страны, на которые они могут влиять. Для этого надо рассказывать, что мы «фашисты» и много другой ерунды...», - сказал Данилов.

Секретарь СНБО заверил, что у Украины нет ограничений по освобождению всех украинских земель из-под оккупации.

«У нас точно нет красных линий в том, что касается освобождения наших территорий. Мы должны их освобождать. Крым - это территория нашей страны. Это признают все цивилизованные страны мира», - сказал Данилов.

В то же время, он сказал, что нанесение ударов по российской территории западным оружием - это другой вопрос.

«Когда иногда там что-то происходит, надо понимать, кто имеет к этому отношение и какое оружие при этом используется. Я точно могу сказать, что не всегда мы там присутствуем. Есть московские партизаны. Есть российские партизаны. Это точно не западное оружие», - сообщил Данилов.

Передача западного оружия

Также у него спросили о перспективах предоставления Украине немецких дальнобойных ракет Taurus и американских ATACMS.

- Если немцы думают о будущем, то они точно должны быть на стороне света и точно должны нам помогать с учетом всех исторических обстоятельств, которые были, и с той исторической перспективы, которая будет в ближайшие 10-15-20-40 лет, - сказал Данилов.

Он сказал, что очень хотелось, чтобы Украине предоставили эти ракеты. Зеленский делает все возможное и невозможное, чтобы украинскеи военные их получили. Говоря об американских ракетах, Данилов подчеркнул, что очень хотелось, чтобы это еще "произошло вчера".

«В каждой стране есть свои процессы. В каждой стране происходит своя жизнь. И я более чем уверен, что эти ракеты будут на территории нашей страны. Давайте еще раз немножечко подождем», - подчеркнул Данилов.

В то же время он отмечает, что предоставление западного оружия не означает сразу победу, поскольку все гораздо сложнее. Так, Украине нужна современная авиация, чтобы убрать преимущество Российской Федерации в воздухе. Он сказал, что украинские пилоты едут на обучение для управления истребителями F16 уже несколько подготовленными.

«Поверьте, как быстро овладевают наши военные той или иной сложной техникой - это на зависть некоторым странам», - сказал Данилов.

Он сказал, что украинские военные за два месяца овладели управлением системами противовоздушной обороны Patior, когда звучали заявления, что для этого требуется от 9 до 12 месяцев.

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