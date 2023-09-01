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Синоптики раскрыли, какой будет погода на выходных

  • 1.09.2023, 21:49
  • 1,302
Синоптики раскрыли, какой будет погода на выходных

Прогноз на 2-3 сентября.

В субботу, 2 сентября, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по юго-западу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, пишет pogoda.by.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем по юго-западу Беларуси местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +18..+25°С.

3 сентября погодные условия будет определять неустойчивая умеренно теплая воздушная масса, распространяющаяся с юга Балтийского моря. Переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, по юго-западу страны до +16°С, максимальная днем +17 +24°С.

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