Выход ВСУ к Азовскому побережью он не выдержит: какое оружие разрушит Крымский мост 1.09.2023, 21:58

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Военный эксперт упомянул ракеты GLSDB.

Крымский мост, несмотря на предыдущие атаки по нему, остается одной из первоочередных целей украинских сил. Потому оккупанты пытаются его защитить, в частности выставляя боновые заграждения.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал «24 Каналу», что при использовании боновой защиты, результат новой атаки морскими дронами трудно спрогнозировать. Однако остаются еще 2 способа выполнения диверсионной операции по выведению из строя Крымского моста.

Возможен ли удар с воздуха

Шарп объяснил, что нанести удар по сооружению можно:

- ракетами дальнего радиуса действия;

- с воздуха с близкой или более или менее далекой дистанции, но не подразумеваются крылатые ракеты.

Однако удар с воздуха пока не актуален для украинских сил по объективным причинам.

- Атаковать с самолетов Крымский мост – это будет самоубийственная операция, – предположил военный обозреватель.

Есть теоретическая возможность

В то же время, ракетами дальнего радиуса воздушного или наземного базирования атаковать это сооружение возможно. Проблема состоит в наличии подобных средств.

- Украинские силы точно имеют вооруженные крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и Scalp, применяемые с самолета Су-24. Однако существует определенный момент: есть ли негласный запрет на использование этих ракет по объектам в Крыму. Сначала вроде бы такой запрет был. Однако позже было почти 100% подтверждение их использования, – подчеркнул Шарп.

Если запрет существует со стороны западных партнеров, то нарушать его не стоит. Если же его не существует и такие ракеты ВСУ могут применяться, возникает вопрос их дальности использования.

Если ракеты Storm Shadow, которые Украине передала Великобритания, имеют дальность 500 – 550 километров, они сейчас могут легко достать до Крымского моста с глубины территории, с контролируемой сейчас Украиной.

Но если эти ракеты имеют меньшую дальность – 250 – 290 километров, а это вероятнее всего, тогда для запуска Storm Shadow по Крымскому мосту, необходимо находиться либо на линии боевого столкновения, либо даже пересечь ее.

- Это очень рискованно, однако теоретически такая возможность существует, – подчеркнул военный обозреватель.

Наконец есть ракеты украинского производства, над разработкой их сейчас трудятся. Но неизвестно, какие у них будут характеристики дальности и точности и смогут ли они достичь Крымского моста.

Решающее контрнаступление

Также на возможность ВСУ поразить Крымский мост влияет продвижение украинского контрнаступления. В случае если оно будет успешным и Силы обороны смогут выйти на побережье Азовского моря, тогда оттуда украинские силы смогут достать ракетами GLSDB до моста в Крыму.

- Если Украина получит ракеты GLSDB, это будет важный шаг к усилению огневой мощи украинских вооруженных сил. И такой шаг, скорее всего, будет сделан, – отметил Давид Шарп.

Отметим, что GLSDB - оружие, которое США должны передать Украине, – гибрид бомбы и ракеты дальностью около 150 километров. GLSDB является высокоточным боеприпасом, используемым для установки HIMARS.

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