Россия теряет важного покупателя нефти 1.09.2023, 22:19

1,794

Индийские власти намерены соблюдать решение Запада о санкциях против РФ.

Россия теряет важного покупателя нефти: в Нью-Дели рассказали, где "более привлекательные цены" Индия, которая являлась крупнейшим импортером российской нефти после введения странами "Группы семи" ценового потолка в 60 долларов за баррель на "черное золото" из РФ, резко сокращает его импорт.

Как пишет Bloomberg (перевод — dialog.ua), с таким заявлением выступил министр энергетики Индии Хардеп Пури.

По его словам, после вторжения РФ в Украину и потери Россией европейского и американского рынков Индия увеличила импорт российской нефти более чем в сорок раз, но сейчас ее покупать стало невыгодно.

Это произошло из-за того, что Путин недавно потребовал от российских нефтетрейдеров упразднить первоначальные скидки для Индии. После этого средняя цена нефти российского сорта Urals, по данным Минфина РФ, составила для Нью-Дели 64,37 доллара за баррель и превысила "ценовой потолок" стран G7, хотя еще в начале года стоила около 50 долларов, а в конце прошлого - чуть больше $40.

Власти Индии в связи с этим дали распоряжение своим нефтеперерабатывающим заводам строго придерживаться санкций, которые ввели против РФ Евросоюз и США.

В итоге сейчас нефть из Саудовской Аравии стоит для Индии хоть не намного, но дешевле. Bloomberg пишет, что объемы поставок нефти из РФ в Индию снижаются уже три месяца подряд, а в целом импорт из РФ упал более чем на четверть. В то же время закупка Индией нефти в Саудовской Аравии выросла за этот период на 63 процента, до 863 тысяч баррелей в день.

Ситуацию для россиян усложняет то, что из-за санкций индийские покупатели рассчитываются в рупиях, которые для России очень сложно перевести в конвертируемую валюту. Долг индусов перед россиянами за нефть уже составляет около 40 миллиардов в пересчете на доллары США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».