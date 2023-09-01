Украинский офицер: Россияне и коллаборанты бегут из Запорожской области 2 1.09.2023, 22:28

Идет постепенное продвижение ВСУ.

Из оккупированного Токмака Запорожской области россияне и коллаборанты начинают бежать. Об этом «Апострофу» рассказал майор запаса Нацгвардии Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, сейчас продолжаются наступательные действия в Запорожской области. За сутки принципиальных изменений не произошло, но постепенное движение ВСУ продолжается.

Враг усиливает войска вокруг Токмака. В то же время гауляйтеры и коллаборанты понемногу эвакуируются.

Поскольку Очеретуватое служит оккупантам определенным логистическим хабом, поэтому начали строить круговую оборону вокруг села.

«На этом участке фронта идет мощная борьба беспилотников. Украинские изделия хорошо себя зарекомендовали. Сейчас можно говорить о паритете. Однако постепенно ситуация меняется в нашу пользу. В дальнейшем мы будем их превосходить», – отметил он.

Также оценил освобождение других городов. В частности, отметил, что Мариуполь - крупный логистический центр. В случае его освобождения украинские силы вряд ли будут прибегать к штурму. По уставам, города следует окружать, разбивать на сектора и постепенно зачищать от врагов.

Кроме того, россияне перебрасывают войска из Херсона и Купянского направления в Роботино.

«Это говорит, что они не так боятся нашего плацдарма на левом берегу Днепра, как наступления на Токмак и выхода к Кирилловке на Азовском море», - добавил Алексей Гетьман.

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