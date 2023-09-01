В ГУР Минобороны Украины заинтриговали новым заявлением о дальнобойном оружии 1.09.2023, 22:49

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Украина тестирует различное дальнобойное и высокоточное оружие.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина сейчас тестирует различное дальнобойное и высокоточное оружие. Причем речь идет не только о той, о которой ранее говорили президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Юсова, существует значительное различие между подходами Украины и РФ к применению оружия. Так, украинская армия предпочитает современность, технологичность и высокую точность.

«У нас нет такой роскоши, как заваливать территорию России разным хламом. То есть это оружие чрезвычайно качественное. Я думаю, врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию. В конце концов они же на что-то рассчитывали, когда нападали на Украину. Поэтому, да, высокоточное, высокоэффективное [оружие]», - добавил представитель ГУР.

Он отметил, что Украина также тестирует и другие виды оружия, которые являются высокоточными и эффективными.

«Результаты использования упомянутого оружия и других, которые сейчас используются, обнадеживающие и положительные. Можно сказать, что исследования продолжаются», — рассказал Юсов.

Представитель ГУР также ответил на вопрос о том, на какие расстояния способно дотянуться новое украинское дальнобойное оружие.

«Давайте не будем упрощать задачи для Главного управления разведки Генерального штаба Вооруженных Сил России, пусть они сами разбираются с этими деталями. В любом случае, это содержит комбинирование различных методов, сил и средств. Предполагать, что если заявлена дальность в 700 километров, то они будут прятаться на 800 или 1000 километров, для них точно нет оснований», - подытожил он.

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