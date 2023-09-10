«Одежду себе покупаю только по острой необходимости» 10.09.2023, 0:59

Как выживают белорусские пенсионеры.

72-летняя жительница Могилева честно рассказала, какую пенсию получает и на что ее тратит:

– Я вышла на пенсию в 55 лет – в 2006-м. У меня 37 лет стажа – работала бухгалтером в сельсовете. Пенсия – 584 рубля (213 доллар). Родом я из Витебской области, прожила в деревне практически всю свою жизнь, а когда овдовела, и у самой здоровье стало пошаливать, переехала в Могилев к дочери.

С мужем жилось легче и в моральном, и в финансовом плане, он был работящим, и пенсия у него была хорошая. Все делали вместе, держали огород и хозяйство: лошадь, свиньи, куры. Все свое было... А сейчас в деревне остались кот и собака, соседка их кормит, я ей пересылаю 30 рублей с пенсии каждый месяц. И еще 8 рублей плачу ежемесячно за страховку дома – обязательную и добровольную.

В Могилеве мы с дочкой снимаем двухкомнатную квартиру. Вношу свою лепту в оплату – 200 рублей. Еще рублей 200 уходит на питание. 5 рублей – на мобильник.

Часть лекарств (рублей на 80) мне дают бесплатно, но на остальные, которые принимаю ежедневно, уходит еще рублей 100. Что осталось (это рублей 50-70), отдаю дочке – она покупает моющие средства, продукты в запас – мука, чай, крупа.

Одежду себе покупаю только по острой необходимости. Сейчас, например, мне нужны на зиму сапоги – у старых подошва отвалилась.

Жить в городе дорого. Если бы я сейчас дома была, мне бы не нужно было отдавать 200 рублей каждый месяц за аренду квартиры. Но хату там тоже надо топить, а дрова сейчас недешевые, а еще за доставку заплати, проси, чтобы покололи... Нужно еще и газовый баллон покупать, и за свет платить. Огород я уже сама не посажу – нужно людей нанимать. И двор косить летом заставляют – тоже плати. Если все посчитать, одно на одно выходит.

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