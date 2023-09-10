Уничтожена редкая РЛС россиян: Тарнавский поделился успехами ВСУ на юге 10.09.2023, 2:45

Только на Таврическом направлении уничтожено восемь складов боеприпасов оккупантов.

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали более 300 российских оккупантов и уничтожили 8 складов боеприпасов врага на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, на Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны Украины.

В целом, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал украинские позиции и совершил 744 обстрела. Кроме того, россияне нанесли 4 ракетных и 18 авиаударов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1468 огневых задач.

Потери врага за последние сутки составили 321 человек:

- безвозвратные - 81,

- раненые - 233,

- плен — 7.

Кроме того, уничтожены 40 единиц военной техники противника. В частности:

- 1 танк,

- 1 ББМ,

- 9 артиллерийских систем и минометов,

- 1 ПВО,

- 1 РЛС "Зоопарк",

- 1 ПТРК,

- 17 БпЛА,

- 6 единиц автомобильной техники,

- 3 единицы специальной техники.

Также уничтожены 8 складов российских боеприпасов и 2 пункта управления врага.

«Зоопарк-1» - это радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, который россияне используют для контрбатарейной борьбы. Система позволяет оккупантам находить огневые позиции ВСУ, откуда работают РСЗО (до 22 км), артиллерийские орудия (до 12 км), минометы (до 17 км) и запускаются тактические ракеты (45 км), автоматически определяя их координаты после выстрелов.

Один «Зоопарк» способен одновременно обнаруживать до 70 вражеских позиций за минуту и передавать их координаты в течение 20 секунд после залпа, часто еще до падения снарядов. Информация автоматически передается на командный пункт управления.

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