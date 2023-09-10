Джонсон: Нужен четкий сигнал от НАТО о готовности принять Украину 10.09.2023, 5:20

Такое заявление экс-премьер Великобритании сделал во время форума Yalta European Strategy.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон не верит в возможность достичь компромисса с президентом России Путиным по урегулированию российско-украинской войны. Как сообщает «Европейская правда», такое заявление он сделал во время форума Yalta European Strategy, который прошел 8-9 сентября в Киеве.

- Конечно, мы все хотим мира как можно быстрее. Мы все молимся за мир. Однако мы понимаем, что не получим мир путем договоренностей с Путиным. Пригожин хотел достичь соглашения с Путиным – и видите, как все произошло, – считает Борис Джонсон.

По его словам, неготовность НАТО принять Украину и обусловила нынешнюю войну.

- Все было бы иначе, если бы мы были гораздо более четкими в своей позиции, а мы говорили одно, а думали другое – и это привело к трагедии. И мы теперь должны четко сказать, что хотим, чтобы Украина как можно скорее стала членом НАТО. Как можно скорее, – считает он.

По словам экс-премьера Британии, Путин первым разбил аргумент о том, что если Украину примут в НАТО, то это спровоцирует российского президента.

- Это (решение как можно быстрее принять Украину в НАТО. – Ред.) будет очень тяжело принять некоторым людям в России, но это должно быть как в Библии: «Сила веры – в четкости», – резюмировал Джонсон.

Напомним, вопрос членства Украины в Альянсе стал одной из тем Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года.

Тогда лидеры Альянса согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

5

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».