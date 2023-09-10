Взрывы в Киеве: Россия ударила «Шахедами» по столице Украины 5 10.09.2023, 8:11

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В городе вспыхнули пожары.

В ночь на воскресенье, 10 сентября, российские оккупационные войска устроили новую атаку на Украину с применением ударных дронов «Shahed». Они заходили на нашу территорию с севера, в ряде областей была объявлена тревога, после чего по вражеским целям работала ПВО.

В частности, звуки взрывов были слышны в Киеве и области. «В Киевской области и в столице работает ПВО. На Киев еще двигаются БПЛА. Находитесь в укрытиях!» – написал мэр Киева Виталий Кличко.

Позже стало известно о падении обломков вражеских БПЛА в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. «Все службы направляются на места. Детали впоследствии», – отметил Кличко.

Также обломки БПЛА упали и загорелись на проезжей части в Соломенском районе Киева.

В Подольском районе обломки упали на открытую местность, поврежденных зданий там нет. Есть один пострадавший – у него острая реакция на стресс. Медики оказали пострадавшему помощь на месте.

По информации Генерального штаба ВСУ, ночью оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Силами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 25 БПЛА. Большинство ударных дронов российские оккупанты направили в Киевскую область.

В Святошинском районе Киева обломки БПЛА упали в районе парка «Совки», там произошло возгорание.

В Шевченковском районе обломки дрона попали в квартиру многоэтажного дома. Хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно, без жертв, сообщили в КГВА.

В Дарницком районе столицы обломки упали на нежилое помещение. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Взрывы в Киеве: Россия ударила «Шахедами» по столице Украины

В городе вспыхнули пожары.

В ночь на воскресенье, 10 сентября, российские оккупационные войска устроили новую атаку на Украину с применением ударных дронов «Shahed». Они заходили на нашу территорию с севера, в ряде областей была объявлена тревога, после чего по вражеским целям работала ПВО.

В частности, звуки взрывов были слышны в Киеве и области. «В Киевской области и в столице работает ПВО. На Киев еще двигаются БПЛА. Находитесь в укрытиях!» – написал мэр Киева Виталий Кличко.

Позже стало известно о падении обломков вражеских БПЛА в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. «Все службы направляются на места. Детали впоследствии», – отметил Кличко.

Также обломки БПЛА упали и загорелись на проезжей части в Соломенском районе Киева.

В Подольском районе обломки упали на открытую местность, поврежденных зданий там нет. Есть один пострадавший – у него острая реакция на стресс. Медики оказали пострадавшему помощь на месте.

По информации Генерального штаба ВСУ, ночью оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Силами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 25 БПЛА. Большинство ударных дронов российские оккупанты направили в Киевскую область.

В Святошинском районе Киева обломки БПЛА упали в районе парка «Совки», там произошло возгорание.

В Шевченковском районе обломки дрона попали в квартиру многоэтажного дома. Хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно, без жертв, сообщили в КГВА.

В Дарницком районе столицы обломки упали на нежилое помещение. Предварительно, обошлось без пострадавших.

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