Наступление ВСУ: россияне попадают в «котел» к западу от Токмака 10.09.2023, 8:30

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Украинские войска расширяют плацдарм после прорыва на Юге.

Российские войска из-за наступления ВСУ на Юге могут попасть в «котел» западнее Токмака.

Как могут развиваться события, в интервью для «24 канала» рассказал военный аналитик, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

На днях МАГАТЭ сообщило, что в районе Запорожской атомной электростанции было слышно около 20 взрывов, а российские телеграм-каналы пишут, что выводится часть сотрудников, ведь якобы «увеличивается угроза атак ВСУ».

«Это могут быть предварительные действия перед полным выходом из Энергодара. Мы уже сейчас, можно сказать, по кирпичикам разбираем вторую линию обороны. После расширения плацдарма и движения ВСУ к третьей линии обороны россияне будут вынуждены выходить из оперативного котла, который будет образовываться, в том числе и западнее Токмака», – объяснил полковник запаса.

На восточном фронте в ВСУ зафиксированы продвижения. В частности, в районе Клещеевки, вероятно, туда не захотела заходить вторая группа оккупантов на замену уничтоженных.

«Враг понимает, что Клещеевка в окружении украинской артиллерии, поэтому они перестали заходить в этот населенный пункт. Таким же способом мы вытесним врага из Андреевки, впоследствии из Курдюмовки. Так же вытесним и из Бахмута», – убежден Свитан.

Для того чтобы организовать окружение вокруг Бахмута, также понадобятся высоты и севернее – еще несколько высот в районе Берховки, за которые сейчас сражаются ВСУ. Там в панике россияне пытаются сдерживать украинское наступление, однако это не удается.

К тому же у россиян сейчас фиксируется нехватка снарядов. Они могут максимально производить до 2 миллионов снарядов в год, это более 5000 в сутки. Но им необходимо как минимум 50 000 снарядов в сутки для того, чтобы выполнять задачи старыми советскими методами, как было до этого.

Фактически россияне сегодня работают с колес, потому и хотят найти дополнительные способы поставок снарядов, в частности сотрудничать с КНДР.

«Так россияне могут несколько изменить тактику с перехода накрывать количеством снарядов на работу качеством, но для этого нужно гораздо скрупулезнее работать, больше подготовленных специалистов и разведка. Однако это не такое себе изменение тактики в военном плане, это вынужденный шаг за неимением снарядов», – заметил военный эксперт.

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