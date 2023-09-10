Украинские войска полностью выбили оккупантов из Андреевки в Донецкой области 1 10.09.2023, 8:45

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ВСУ совершили мощный рывок к югу от Клещеевки и Работино

Украинские военные продолжают ведение наступательных операций на нескольких направлениях. Они добились успеха к югу от Клещиевки. Российский военный блогер утверждал, что ВСУ полностью вытеснили оккупантов из Андреевки.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Синьковки, Новоегоровки, Берестового и юго-восточнее Дибровы.

Российские официальные лица утверждали, что украинские силы совершили ограниченные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная 9 сентября. Спикер российской центральной группировки войск Александр Савчук заявил, что войска РФ якобы отразили шесть украинских атак возле Торского и в районе Серебрянского леса.

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9 сентября украинские войска продолжали вести наступательные операции в районе Бахмута и, как сообщается, продвинулись. Начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что украинские силы преуспели к югу от Клещеевки.

Российский «военкор» утверждал, что украинские силы полностью вытеснили войска РФ из Андреевки. Он добавил, что российская линия контроля в этом районе сейчас проходит вдоль железнодорожного пути к востоку от Андреевки и Клещеевки. Другие российские источники признали, что украинские силы контролируют большую часть Клещеевки.

9 сентября российские войска совершили контратаку в районе Бахмута, но не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что войска РФ безуспешно пытались прорвать украинские позиции вблизи Орехово-Василовки и вернуть утраченные позиции вблизи Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы 10 раз безуспешно пытались выбить украинские силы с позиций вблизи Авдеевки и Марьинки. Но войска РФ проводили штурмы вблизи Красногоровки и Новокалинового.

Российский «военкор» утверждал, что войска РФ также атаковали украинские позиции у Новомихайловки и на южных подступах к Авдеевке, но не уточнили результат.

Южная ось

Украинские войска вели наступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и продвинулись 9 сентября.

Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвигались северо-западнее Новомайорского. Некоторые российские «военкоры» утверждали, что украинские силы продвинулись вблизи Новодонецкого и северо-восточнее Новомайорского.

Российские источники утверждали, что их войска атаковали близ Приютного и якобы продвинулись на три километра, хотя ISW не наблюдала визуальных доказательств этого.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что украинские войска продвигались к северо-востоку и востоку от Новопрокоповки, к западу от Вербового и к югу от Работино.

Генштаб ВСУ также сообщил, что украинские силы добились неизвестного успеха к югу от Работино.

Генштаб Украины и МО Великобритании заявили, что российские силы развернули подразделения, включая элементы относительно элитных формирований ВДС, в западной части Запорожской области, чтобы заменить деградированные подразделения, действовавшие вблизи Работино. Украинский источник заявил, что в районе Токмака прибыла 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (ВДВ).

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