Эту функцию на телефоне должен включить каждый белорус 3 10.09.2023, 9:01

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Она может спасти жизнь.

Во всех современных смартфонах есть функция, которая может оказаться чрезвычайно полезной, когда вы меньше всего этого ожидаете. По этой причине ее рекомендуют включить для дополнительной безопасности. Медицинская информация и контакты для экстренных случаев — эти сведения следует настроить на своем телефоне каждому белорусу, пишет telegraf.news.

Производители смартфонов небезразличны к безопасности своих пользователей. Они понимают, что сегодня телефон является неотъемлемым элементом жизни практически каждого. Поэтому они создали специальную настойку, которая может оказаться незаменимой в кризисных ситуациях. Благодаря ей в случае необходимости мы можем быстро позвать на помощь или сообщить другим самую важную для нас медицинскую информацию.

Как настроить информацию для экстренных случаев

Чтобы внести информацию для экстренных случаев на Android-смартфоне, просто зайдите в «Настройки». Здесь найдите (вручную или с помощью строки поиска) раздел «Безопасность и экстренный режим». На смартфонах Samsung эта функция называется «Системы безопасности и экстренной помощи».

Попав туда, вы увидите такие настройки на выбор: Экстренная информация (иногда, Медицинские сведения) и Экстренный вызов (Экстренный контакт).

В первой настройке вам необходимо будет внести сведения о своем здоровье, группе крови, аллергии, вес, рост и место проживания. Благодаря этому в случае необходимости у спасателей будут самые важные данные о вас в одном месте.

В настройке Экстренный контакт просто выберите человека из списка контактов, который будет отображаться в экстренных ситуациях на экране блокировки. Любой сможет использовать эту информацию, чтобы позвонить вашим близким и сообщить о происшествии.

Чтобы попасть на экран экстренной ситуации, надо нажать пять раз на кнопку питания телефона. Также можно настроить, чтобы кнопка SOS всегда показывалась на экране разблокировки.

В случае с устройствами на базе операционной системы iOS настроить экстренные контакты и включить экстренный SOS так же просто, как и на Android. Зайдите в «Настройки», а затем в меню «Экстренный SOS» .

Как это работает?

Точность и своевременность SMS-сообщения могут зависеть от факторов окружающей среды, таких как состояние сетевого подключения, доступность сигналов GPS.

Настройки для экстренных ситуаций помогут вам в случаях, когда каждая секунда на счету. Например, после того, как вы нажмёте кнопку SOS (или пять раз нажмёте кнопку питания), система телефона будет считать, что вы попали в беду и отправит SMS-сообщение с указанием вашего текущего местоположения всем вашим контактам, указанным в настройках «Экстренные контакты» после 5-секундного обратного отсчета.

Если вы отойдете более чем на 100 метров во время обмена информацией в экстренных ситуациях, смартфон отправит обновленную информацию о местоположении вашим контактам.

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