В России паника из-за атак дронов: начались аресты генералов 10.09.2023, 9:08

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ПВО не справляется.

Сообщения минобороны России об атаках беспилотников на территорию страны-агрессора становятся обыденным делом. Их география расширяется с каждым новым ударом. В этих «инцидентах» российская сторона традиционно обвиняет Украину.

О том, как атаки беспилотников все больше влияют на жизнь в России, пишет obozrevatel.com.

Интересно и зажигательно в РФ провели ночь на 7 сентября. Так, один из беспилотников упал в центре Ростова-на-Дону, «причинив заметный ущерб зданиям и стоявшим рядом автомобилям». Что интересно, место падения находится в непосредственной близости от штаба Южного военного округа, который более чем активно задействован в войне против Украины.

Мэр Москвы в ночь на 7 сентября также сообщал об одном беспилотнике, а брянский губернатор сразу о трех. Российское минобороны как обычно отрапортовало, что «было сбито все, что летело», однако почему-то все же (пострадал завод военной микроэлектроники «Кремний Эл» https://charter97.org/ru/news/2023/9/8/562997/), выпускающий детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер», которыми россияне уничтожают города Украины.

Украинские власти официально не комментировали новую атаку беспилотников на российские регионы, шутя о том, что у России на данный момент в мире слишком «много друзей», а потому это мог быть «привет» от кого угодно, ведь БПЛА сегодня может купить любой желающий.

Под ударом новые «вкусные» объекты

Не успел закончится «вой на болотах» относительно потери нескольких военных самолетов на аэродроме под Псковом, а уже в ночь на 7 сентября один из беспилотников упал уже в самом центре Ростова-на-Дону, «причинив заметный ущерб зданиям в районе улицы Пушкинская, 42». Дом по этому адресу находится напротив штаба Южного военного округа (ЮВО), который в свое время захватывали «вагнеровцы» во время июньского мятежа и откуда, осуществляется руководство боевыми действиями в Украине.

Тем не менее местный губернатор не акцентировал внимание на этом, сообщив лишь, что «в результате падения дрона, сбитого ПВО, было повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, но от госпитализации он отказался». Кстати, претензии по этому поводу простые россияне пускай адресуют в министерство обороны РФ и «криворукому расчету ПВО», которое так сбивает чьи-то БПЛА, что они падают не туда.

Со своей стороны уже власти приграничной к Украине Брянской области, сообщили об атаке беспилотника на «промышленный объект», в результате которой вспыхнул пожар. Позже стало известно: этим объектом оказался один из крупнейших в РФ производителей микроэлектроники – завод «Кремний Эл». С этим предприятием российские власти связывают надежды на замену импортных поставок микроэлектроники. Это не первый такой случай. Известно, что 30 августа на «Кремний Эл» уже падал беспилотник.

Внимание к данному предприятию понятно – это важнейший объект оборонки врага. Так, например, в 2017 году 94% продукции завода было выпущено на нужды минобороны РФ. «Кремний Эл» обслуживает концерны «Алмаз-Антей», «Аэрокосмическое оборудование», «Созвездие» и «Вега». Он делает детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер». Это главный производитель компонентов для микросхемах, которые используют военные РФ.

Важность данного предприятия для военно-промышленного комплекса РФ полностью демонстрирует объем инвестиций – который ежегодно показывал рост на несколько миллионов долларов.

Аэропорты «под ковром»

Российские власти за последние несколько месяцев неоднократно заявляли об обнаруженных и обезвреженных на подлете к Москве беспилотниках. Из-за дронов аэропорты так называемого Московского авиаузла, как правило, вводят ограничения на прием и отправление рейсов – план «Ковер». После этого рейсы могут перенаправляться в другие российские города. Такое развитие событий тянет за собой сбой отправки не только гражданского, но и грузового авиатранспорта. Это уже приводит к значительным финансовым потерям и росту затрат российских аэропортов и авиакомпаний.

Так, в интервью российским СМИ генеральный директор лоукостера «Победа» Дмитрий Тыщук жаловался, что изменение маршрутов самолетов из-за атак беспилотников на Москву приводят к значительным дополнительным расходам перевозчиков.

«Если борт шел во Внуково, а сел в Шереметьево – это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании», — сообщил Тыщук.

К слову, час полета среднемагистрального Boeing 737-800 стоит примерно 750–800 тысяч рублей.

Арестовали генерала, отвечавшего за ПВО Москвы

Многие из запущенных по РФ БПЛА достигли своих целей не только в прямом, но и переносном смысле. Как это часто бывает в России: если проблема не решается сама, надо найти виновных.

Не так давно стало известно, что генерал-майор Константин Огиенко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и он взят под стражу. В принципе, не совсем чтобы сенсация для нынешней России, если бы не одно но – до ареста ещё в июле этого года он командовал 1-й ордена Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, прикрывающей небо Москвы.

Как говорится в постановлении военного суда, «Огиенко вступил в сговор с командиром 4-й дивизии ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким с целью получения 30 млн рублей в качестве взятки за отчуждение принадлежащего минобороны земельного участка в районе подмосковного города Долгопрудный». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Российские телеграмм-каналы сообщают, что генералы Огиенко, и Беляцкий, пострадали из-за неспособности организовать защиту Москвы и области от атаки якобы украинских дронов.

На защиту бросают все что есть

Целью атак беспилотников с территории Украины является психологическая война, которая стремится создать панику, посеять неопределенность и подорвать доверие общества к возможностям вооруженных сил России, – гласит официальное сообщение властей РФ.

Похоже на то, что эта цель таки достигнута. Паника в России достигла таких масштабов, что тамошние власти перемещают для своей защиты большое количество систем «Панцирь», включая даже «Панцирь-СА», специально разработанный для использования в Арктическом регионе.

Эта концентрация делает Москву более привлекательной мишенью, поскольку стационарный характер этих систем может сделать их уязвимыми для точных ударов, включая атаки ракет или беспилотников-камикадзе, - считает издание Army Recognition.

Содержание и обеспечение этих позиций ПВО влечет за собой материально-технические проблемы. Финансовые затраты на строительство и обслуживание этих систем остаются неизвестными, но они, вероятно, значительны. Чрезмерные инвестиции в инфраструктуру противовоздушной обороны могут иметь долгосрочные экономические последствия для России. Наконец, выделив ресурсы на статичные позиции противовоздушной обороны, РФ может ограничить свою оперативную гибкость и способность быстро реагировать на смену военного сценария на фронте, - подчеркивают в Army Recognition.

Кроме огромного количества средств ПВО, воздушно-космические силы России разворачивают в нескольких регионах страны подразделения из вертолетов Ми-28. Основная задача этих специальных вертолетных подразделений — уничтожение дронов.

Атак будет еще больше

«У Кремля большие проблемы с атаками БПЛА, иначе они бы не тянули те же арктические системы ПВО для защиты Москвы, – говорит военно-политический эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. – Еще один фактор паники – для закрытия неба над столицей РФ необходимо 18 «Панцирей», а они уже используют 24 единицы этих систем ПВО. То есть испуг просто колоссальный. Для Украины это положительный момент, потому как треть «Панцирей» мы уже уничтожили за время войны, а значительная часть будет оттянута в глубь страны агрессора».

Относительно прогноза на будущее, то, по мнению Александра Коваленко, количество и масштаб атак БПЛА на территорию России, а также их география, будут значительно расширены.

«Похоже на то, что мы лишь в начале серьезных событий в этом плане. Все больше российских городов будут вовлекаться в этот процесс. Через полгода это будут совсем другие показатели прилетов за сутки, а также их результативность», – подчеркнул военный эксперт.

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