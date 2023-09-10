«В этом сезоне только на клубнике заработал 2,5 тысячи рублей» 1 10.09.2023, 9:33

Владелец салона красоты решил оставить медицину и заняться сельским хозяйством.

Александр по специальности врач. Проработав многие годы в медицине в Минске, он решил заняться собственным делом и открыл салон красоты в столице. Но, кроме основной работы, у Александра есть еще одно хобби: он любит проводить время в деревне, где вместе с родителями у него есть хозяйство по козоводству. На приусадебном участке Александр также обрабатывает различные культуры и занимается пчеловодством. Журналисты gs.by встретились с мужчиной на его ферме в деревне Болты Слонимского района, когда он делал прививки козам.

— Интересно, как вам удается совмещать городскую и деревенскую жизнь, медицину и фермерство? Как эти две стороны вашей жизни могут сосуществовать?

— Все сосуществует гармонично. У каждого из нас есть профессия. Я, например, работаю в салоне красоты косметологом. Однако у каждого есть и хобби, которое часто радикально отличается от основной деятельности. В моем случае мое хобби и профессия — это два абсолютно разных мира с разной спецификой, которые максимально удалены друг от друга.

— Как чувствуете себя в деревне по сравнению с городом?

— Разница ощущается в каждой детали. В деревне мой сон глубокий и спокойный благодаря отсутствию городского шума и излишнего освещения. Город предлагает множество развлечений и форм досуга, которые отсутствуют в деревне, но именно место проживания определяет ритм жизни.

Кто-то может жить в городской квартире, но вести деревенский образ жизни, и наоборот. Когда я приезжаю в город, мне становится тяжело дышать, хотя со временем и привыкаю. Звуки города, как, например, шум трамваев или другие посторонние шумы за окном, так отличаются от тишины деревни, где я слышу лишь жаб на водоеме, чье кваканье успокаивает меня.

После физической работы на свежем воздухе в деревне я сплю как ребенок, забывая о бессоннице и стрессе. В городе, возможно, из-за особенностей моей профессии мне часто приходится переживать — в конце концов, моя работа связана с внешностью людей. Деревня же предлагает мне простоту и ясность.

Даже мои моменты отдыха в деревне наполнены осмысленностью: я наслаждаюсь пением птиц, восхищаюсь закатами и вдыхаю ароматы природы.

Но чтобы по-настоящему оценить всю эту красоту, нужно уметь останавливаться и наблюдать. В больших городах это почти невозможно. Мне комфортнее находиться в меньшем сообществе людей, поэтому деревня мне ближе по духу.

К тому же деревенская жизнь предоставляет возможности для заработка. На своем участке я выращиваю множество культур: от клубники, винограда и ежевики до арбузов, дынь и яблок cорта яман.

В этом сезоне только на клубнике я заработал 2,5 тысячи рублей. Но возможности для расширения бизнеса не ограничиваются этим. Учитывая изменения климата, считаю перспективным заняться выращиванием орехов. И чтобы дать представление о масштабе — в прошлом году мы с родителями собрали целый прицеп арбузов!

— Как обычно начинается Ваш день на ферме?

— Когда я нахожусь в деревне, мой день начинается утренней и заканчивается вечерней дойкой. На этой неделе, правда, я фактически не участвую в дойках.

После доек меня ждет работа по хозяйству: нужно покормить и попоить гусей, кур, свиней, индеек и заняться их содержанием.

С детства у меня была некая тяга к работе на земле. Это призвание вроде бы и не было мне привито извне, но помню одну женщину из города Коссово, которая сильно повлияла на меня.

Она была ветеринарным врачом. Мы с друзьями, будучи подростками, дружили с ее внуком. Один раз мы посетили ее хозяйство, и мне было так интересно все это видеть: милых ягнят, поросят. Ведь, живя в городе, я не сталкивался с этим.

Я начал регулярно заходить к ней, помогать в хозяйстве, и она научила меня многому. Раньше я боялся, что если меня укусит пчела, то это будет конец, а теперь в качестве профилактики я позволяю пчелам кусать свои руки.

— Расскажите о своем детстве.

— Мое детство прошло в небольшом провинциальном городке Коссово. Это было время после распада Советского Союза, эпоха дефицита. Большинство товаров было в дефиците, поэтому семьи старались заготавливать многое самостоятельно: консервировать продукты, делать варенье, солить овощи. Большинство семей жили скромно, без излишеств. Мы носили обычную одежду, адаптировались к обстоятельствам и находили радость в простых моментах.

Что касается моего детства, то я не могу сказать, что оно каким-то особым образом повлияло на мою будущую карьеру. Скорее, это стечение обстоятельств.

— Почему решили связать свою жизнь с медициной?

— Интересно, но моя первая страсть была не к медицине, а к агрономии, агротехнологии, селекции и генетике. Медицина на тот момент мне казалась не такой привлекательной. Однако при выборе учебного заведения медицинские вузы имели более высокий рейтинг и престиж. Это плюс перспектива уехать в город сделали медицину привлекательной альтернативой.

Я не хотел тратить годы учебы, чтобы в итоге работать агрономом, пересекая деревни на УАЗе или лошади, хотя в те времена это было распространенным явлением.

Сейчас, занимаясь сельским хозяйством, иногда задаюсь вопросом: а не ошибся ли я, не выбрав агрономическое направление? Ветеринария, например, не подошла мне из-за расстояния — учебное заведение было слишком далеко от моей родной Брестской области, и дорога до Витебска была бы для меня слишком утомительной.

— Почему решили заняться бизнесом в сфере красоты?

— Для начала стоит рассказать о причинах моего ухода из медицины. Мой опыт работы в реанимации был крайне насыщенным и требовательным. Работать по 360 часов в месяц в такой сложной сфере — это тяжелый труд. В итоге я пережил профессиональное выгорание.

На тот момент у меня уже было арендованное помещение, где я предоставлял услуги в области красоты. И когда пришло время выбирать между медициной и бизнесом в сфере красоты, я отдал предпочтение последнему.

Взаимодействие с клиентами в салоне и работа с пациентами в больнице — это кардинально разные вещи. Так в 2014 году я открыл свой первый салон красоты.

— Чем вы предпочитаете заниматься в деревне, когда у Вас есть свободное время?

— Честно говоря, свободное время в деревне — настоящая роскошь. Если даже считать, что 360 часов в месяц в реанимации — это много, то на ферме работа почти не прекращается.

Однако у меня есть некоторые хобби и увлечения, не связанные напрямую с фермерством. Например, я имею пасеку с 2008 года и самостоятельно занимаюсь всеми этапами производства меда, от ухода за пчелами до самого откачивания меда. Ежегодно удается добыть около 500 килограммов этого сладкого деликатеса. В этом году было особенно жарко, и работать в защитном костюме было истинным испытанием.

Кроме того, у меня есть свой виноградник с более чем двадцатью сортами винограда. Также я активно развиваю ягодное направление: выращиваю клубнику, недавно проверил почву для посадки ежевики и планирую посадить малину в этом осеннем сезоне. Что касается овощей, они быстро портятся и их стоимость на рынке часто не соответствует затратам. Поэтому я шутливо говорю: «На огурцах и помидорах на отдых в Монако не заработаешь».

— Используете ли вы продукты с своей фермы в процедурах вашего салона?

— Современная косметология и космоцефтика достигли такого уровня, что применение домашних средств или натуральных продуктов часто уступает место профессиональным решениям. Например, в прошлом было модным делать маску из огурцов или наносить какой-либо домашний лосьон на лицо, надеясь на его эффективность. Однако в реальности такие методы далеко не всегда эффективны.

Более того, использование натуральных продуктов может вызвать аллергические реакции, особенно если вы не уверены в их качестве и составе. Лицо клиента — это ответственность, и рисковать его здоровьем, используя неизвестные компоненты, нецелесообразно.

— Планируете дополнительно развивать свой бизнес или пробовать что-то новое?

— На протяжении последних двух лет я шутливо говорю своим клиентам о своем желании уйти из косметологии. В ответ они часто интересуются, куда я планирую отправиться, чтобы знать, где искать меня.

Да, я действительно думаю об уходе. С годами мои родители не молодеют, а ферма требует все больше внимания. Возможно, придется снова столкнуться с выбором между бизнесом и домашним хозяйством. И, скорее всего, я отдам предпочтение фермерству, оставив косметологию.

— Разница между работой на ферме и в салоне красоты действительно значительна, несмотря на то, что оба направления трудоемки?

— Абсолютно. Это два совершенно разных мира. В салоне красоты необходимо всегда демонстрировать оптимизм, улыбаться и поддерживать приятную атмосферу, потому что ты предоставляешь услугу и хочешь, чтобы клиент вернулся.

Даже если ты чувствуешь себя уставшим или тебе плохо, ты должен скрыть это от клиентов. Они приходят за качественной услугой и положительными эмоциями, а не для того, чтобы заботиться о твоем настроении или душевном состоянии.

— Какие рекомендации по уходу за собой вы бы дали женщинам, чтобы сохранить свою красоту на долгое время?

— Основное, что я бы посоветовал — найти хорошего специалиста по уходу за кожей. Сегодня на рынке представлено огромное количество косметических средств, и без соответствующих знаний легко заблудиться в их разнообразии.

Как пример, многие производители маркируют свои продукты как «для жирной или проблемной кожи». Однако понятие «проблемная кожа» может интерпретироваться по-разному. Для одного человека проблемой может быть лишь одно красное пятно на лице, тогда как для другого — множество гнойничковых высыпаний. Несмотря на это, оба типа кожи будут определены как «проблемные».

В качестве подарка к 8 Марта, например, я бы порекомендовал мужьям дарить своим женам качественные маски с гиалуроновой кислотой и сыворотки.

— Каким развлечениям отдаете предпочтение, когда находитесь в городе?

— Когда после тяжелой рабочей недели в деревне я приезжаю в город, где у меня график с 8 утра и иногда до 22-23 часов, то мне часто просто хочется отдохнуть. Зимой, конечно, все немного проще.

Основным моим видом отдыха является путешествие. До введения ковидных ограничений и сокращения транспортного сообщения я много путешествовал. Потом перелеты стали занимать много времени. 10 часов полета для отдыха мне кажется слишком долгим.

Раньше я с удовольствием ездил отдыхать несколько раз в год, изучая новые культуры и наблюдая за образом жизни людей. Особенно мне приглянулись Азия в определенное время года, Куба и европейские курорты, например Майорка. Я предпочитаю активный отдых, нежели просто загорать и купаться. Люблю исследовать природу и местные достопримечательности.

— Какие у вас планы на будущее?

— Мы видим большую перспективу в развитии нашего хозяйства. Уже в этом году мы планируем увеличить поголовье, и к 2024 году, согласно моим расчетам, у нас будет около полутора тысяч голов дойного стада. Стремимся к созданию крупной молочно-товарной фермы.

Хочу отметить, что козы — это не только умные, но и очень выгодные животные. Они легче в обслуживании по сравнению с другими видами скота и открывают хорошие возможности для заработка.

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