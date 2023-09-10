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В Варшаве состоялся марш и концерт ко Дню белорусской воинской славы

  • 10.09.2023, 9:50
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В Варшаве состоялся марш и концерт ко Дню белорусской воинской славы

Акция была приурочена к годовщине победы под Оршей.

В Варшаве 9 сентября состоялся белорусско-польско-украинский марш и праздничный концерт, которые были приурочены ко Дню белорусской воинской славы, сообщает «Белсат».

Несколько сотен участников марша прошли от Музея свободной Беларуси до площади Конституции. После марша состоялся праздничный концерт. Средства, собранные во время мероприятия, пойдут белорусским добровольцам в Украине.

Акция была приурочена к годовщине битвы под Оршей, где 8 сентября 1514 года против россиян сражались вместе предки белорусов, поляков и украинцев. Это историческое событие отмечают как День белорусской воинской славы.

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