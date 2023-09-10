Валерий Карбалевич: У Лукашенко проявился еще один симптом дефолта 1 10.09.2023, 10:13

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Диктатор не может справиться с травмой.

Своим указом, запрещающим белорусским диппредставительствам выдавать паспорта гражданам Беларуси и совершать большое количество других административных процедур, Лукашенко проявил еще одну серьезную проблему своего режима.

Об этом в статье на сайте «Свободные новости плюс» пишет политолог Валерий Карбалевич:

— Этот указ для властей оказался таким важным, что начал реализовываться еще до его официального вступления в силу. Его можно рассматривать сразу в нескольких аспектах.

Есть мотивы, которые лежат на поверхности. Прежде всего, это месть. Такая своеобразная компенсация травмы, полученной от протестов 2020 года.

Но пока практическая реализация этих законов не получила широкого распространения, от них пострадало не так много людей. Ибо для этого нужны сложные и длительные судебные процедуры.

Вытеснение противников режима за границу стало первым этапом избавления от нелояльных белорусов. Сейчас, на новом этапе, стоит задача вообще лишить их статуса граждан Беларуси. Сначала фактически, потом юридически. Ведь после публикации этого указа многие белорусские эмигранты задумаются о получении гражданства других стран. И этот процесс будет ускоряться.

Практические последствия

Есть в этом указе и рационально-практический аспект. Издание упомянутого указа означает, что режим признает значительный политический вес белорусского демократического сообщества за рубежом. Речь даже не идет только об oфисе Светланы Тихановской. Диаспора превратилась в политический фактор, так или иначе влияющий на политику Запада в отношении официального Минска. Она стала главным аллергеном для Лукашенко, и он никак не может успокоиться. Поэтому предпринимается попытка нейтрализовать этот фактор доступными режиму методами.

Как любое действие подобного рода, указ будет иметь и непредвиденные последствия.

Прежде всего, это решение властей является еще одним симптомом процесса дефолта государственных функций, низведения государства до политического режима. То есть государственные учреждения перестали выполнять свои обязанности. Например, правовая система и институты правосудия были разрушены. Внешняя политика Беларуси рухнула, страна теряет международную субъектность. История прорыва мигрантов через границу показывает, что государство не выполняет функцию охраны границы. И теперь государственные институты отказываются защищать своих граждан за рубежом, кардинально урезают предоставление им консульских услуг.

Рикошет указа

Важно отметить, что этот указ рикошетом ударил по уехавшим не только на Запад, но и в Россию (там работают десятки тысяч наших граждан), страны постсоветского пространства.

А тех эмигрантов, которые будут вынуждены приехать в Беларусь за новым паспортом или для решения других житейских проблем, дома могут подстерегать неприятные неожиданности. Даже тех, кто уехали из страны задолго до событий 2020 года, ни в чем не участвовали и уверены, что им ничего не угрожает, может ждать сюрприз. Ведь все белорусы, где бы они ни жили, активно интересовались протестами. 2020 год сильно политизировал и диаспору. Многие в социальных сетях как-то комментировали эти события, ставили лайки, но давно забыли об этом. А по приезду домой они могут с удивлением узнать, что есть страна в мире, где за лайки людям дают реальный срок. Такие примеры уже есть.

Указ углубит раскол белорусского общества. У тех десятков и сотен тысяч людей, которым этот документ обрежет реализацию их естественных прав, остались в Беларуси родственники, друзья, знакомые. Резонанс будет широкий.

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