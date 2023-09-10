Стало известно, какая погода придет в Беларусь в начале следующей недели 10.09.2023, 10:26

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Синопнтики опубликовали прогноз.

10 сентября погоду в Беларуси будет определять антициклон с центром над Брянской областью России, сообщает pogoda.by.

Ожидается переменная облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, по западной половине +9..+13°С, максимальная днем +20..+26°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, утром и днем будет слабо падать.

11-12 сентября погодные условия в республике продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, в юго-западных районах – теплая воздушная масса средиземноморского происхождения. Ожидается переменная облачность.

11 сентября без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Ветер южной четверти от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью от +4°С по юго-востоку до +14°С по западу республики, днем +21..+28°С.

12 сентября преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью от +5°С по востоку до +15°С по западу республики, днем +22..+29°С.

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