Невыездной Васильич Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

10.09.2023, 10:31

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«Великий геополитик» обомлел и вытаращил глаза.

- Обижаете вы меня, - говорил Васильич великому геополитику прозрачным московским утром, - за границу не выпускаете. Ну, куда годится? Готовился вместо вас в Турцию к Реджепу, потом в Индию на G 20 … Речи учил перед зеркалом и все впустую.

Оторвав глаза от карты Украины, разложенной на столе, примятой положенным на бок сталинским бюстом, великий геополитик с удивлением посмотрел на двойника.

- Так я же сам в Москве сижу, как и ты! Что за речи такие?! Ты, прямо как Шариков: «Что-то вы, папаша, меня притесняете!»

- Так вы за дело в Москве сидите! А я-то за что страдаю?! С меня какой спрос? Знаете какой у Реджепа хамам! Ох, и парились мы с ним! А лукум!! Мое дело именно рисковать. Да и не выдал бы он меня в Гаагу.

Лежащий на карте Сталин сердито косил глазом на политического наследника, упираясь усом в Киев.

- Это почему, Васильич, ты решил, что Эрдоган тебя не выдаст? Он коварный.

- Да потому что Реджеп отлично знает, что я – это не вы, – развязно отвечал, поправив галстук, сладко потянувшийся Васильич.

Великий геополитик обомлел и вытаращил глаза.

- Да, я – не вы, - продолжал недовольный Васильич, - и Реджеп мне не раз говорил: «Слушай, ты здесь развлекайся, парень ты хороший, а твоему величеству пусть там отчет о наших встречах секретари напишут, чего ему там надо».

Великий геополитик только дух перевел, пообещал Васильичу поездку в Китай, но подумал при этом, что вдруг Си тоже обо всем догадался. А где Си, там и Байден, за которым потянутся Макрон, Шольц, да и вся мировая политика.

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