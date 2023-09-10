Как отпереть машину с помощью вантуза? 1 10.09.2023, 10:35

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Инструкция в ТикТоке удивила своей простотой.

Один из пользователей ТикТок поделился суперэффективным способом, как открыть машину за минуту, если потерял ключи или захлопнул их внутри. Оказалось, что все, что нужно — это иметь под рукой вантуз и немного скотча. Однако видео, набравшее более 6 млн просмотров, вызвало серьезные споры в комментариях.

«Братан только что научил меня грабить машины», — заявил иронично один из зрителей.

«Вы только что научили врага, как вломиться, не разбивая окно», — заметил другой пользователь

Однако были и такие, что похвалили мужчину за изобретательность.

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«Я запер ключи в машине, и этот метод сработал для меня. Большую часть времени вы находитесь или дома, или возле магазина, когда это происходит, спасибо, братец», — поблагодарили автора видео в комментариях.

@paulvutv Man shows how he open car window with plunger ♬ original sound - Paul Vu

«Ух ты, потрясающий урок. Поделюсь этим», — написал другой зритель.

Автор видео, впрочем, поделился им, по его словам, ради благородной цели.

«Моя главная задача сейчас — вытащить этого ребенка из машины», — заявил на видео мужчина.

Он «приклеил» вантуз к окну со стороны пассажира, затем дополнительно прикрепил три куска клейкой ленты под и по бокам приспособления, чтобы он не скользнул.

Затем автор инструкции легко опустил вантуз обеими руками и открыл окно настолько, чтобы дотянуться до ручки автомобиля и отпереть ее.

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