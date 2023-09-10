«Необязательно сжигать, достаточно наделать дырок» 1 10.09.2023, 10:39

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Украинские дроны из картона стали кошмаром для российской авиации.

27 августа 2023 года ВСУ атаковали аэродром в Курске дронами — причем пророссийские источники сочли, что летательные аппараты сделаны из картона и поставлены украинцам из Австралии. Впоследствии в СБУ подтвердили, что наносят удары картонными беспилотниками, и раскрыли некоторые их характеристики. Сайт zerkalo.io разбирался, что за новое оружие появилось у ВСУ и на что оно способно.

Откуда известно о картонных дронах?

27 августа 2023 года издание «РБК-Украина» написало о массовом налете дронов на аэродром под Курском. Издание сообщило, что беспилотники попали по пяти истребителям российской авиации — четырем Су-30СМ и одному МиГ-29, а также по зенитным средствам. Спланировало все, как утверждает «РБК-Украина», 13-е Главное управление СБУ.

Впоследствии американская пресса опубликовала спутниковые снимки курского аэродрома — на кадрах не оказалось следов пожаров (это будет объяснено ниже).

А пророссийский блогер, связанный с Воздушно-космическими силами РФ, написал, что для атаки использовались беспилотники производства австралийской компании SYPAQ, которые поставляются в Украину. Доказательств он не предоставил.

О беспилотниках, поставленных из Австралии, известно, что стоят они 3500 долларов за штуку, делаются из вощеного (натертого, пропитанного воском. — Прим. ред.) картона и могут нести до трех килограммов взрывчатки. Они поставляются в разобранном состоянии и очень быстро собираются прямо на месте (используется лишь клейкая лента и резинки). В движение беспилотник приводится электродвигателем, батарея которого дает возможность улететь на 120 километров.

Авиационный эксперт Валерий Романенко отмечал, что такие аппараты могут использоваться для отвлечения средств ПВО, так как они намного дешевле зенитных ракет.

Правда, как ударные дроны картонные БПЛА вообще не задумывались. Дрон Corvo (он называется именно так) — это дешевый малозаметный беспилотник, чьей задачей является скрытная доставка небольших грузов группам на передовой и в тылу врага.

Для этого он делается из материалов, плохо видимых на радаре (картон относится как раз к таким) и имеет два режима — маловысотный полет с включенным двигателем или планирование с выключенным. Полет беспилотника предполагается автономным, по заранее составленной программе.

Мы изначально предполагали, что Австралия в данном случае может быть ни при чем. Во-первых, переделка изначально гражданских беспилотников в дроны-камикадзе и удары ими по территории России могут вызвать вопросы у поставляющей стороны. Во-вторых, производство дронов из вощеного картона вовсе не выглядело невероятным хайтеком — здесь важнее сама идея, а не использование каких-то редких или дорогих материалов. Украина вполне могла освоить производство картонных беспилотников сама.

Беспилотники от СБУ

31 августа появились сведения, полностью подтвердившие нашу версию, — известный украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео от источников в СБУ. На кадрах видны испытания картонного беспилотника (сам дрон на видео заблюрен — украинская сторона не спешит раскрывать его внешний вид). Однако видно, что, взрываясь, беспилотник-камикадзе поражает значительную площадь мелкими осколками.

Впоследствии появились и подробности. Известному украинскому каналу «Телебачення Торонто» дал интервью представитель компании — разработчика картонных беспилотников, ударивших по Курску. По его словам, разработка это украинская и работы над ней идут уже примерно год. Удар такими дронами по аэродрому он назвал тестированием возможностей беспилотника (который существует в нескольких версиях под разные боевые части — например, против пехоты, техники или авиации).

Также разработчик внес ясность относительно того, чем дрон-камикадзе поражает цели. Это маленькие шарики из карбида вольфрама — одного из наиболее твердых сплавов в мире. Такая «вольфрамовая картечь» с осени прошлого года используется ВСУ — боевую часть с 182 000 шариков имеют ракеты М30А1 для реактивных систем HIMARS, поставленные украинским военным в конце сентября 2022 года.

Обычно боевая часть с вольфрамовыми поражающими элементами используется «Хаймарсами» для уничтожения живой силы или артиллерии на позиции (эти цели слабо бронированы или вообще не имеют защиты, и потому их достаточно легко поразить такими шариками). После взрыва беспилотника с вольфрамовой картечью на поверхности аэродрома не остается никаких следов и ничего не загорается — этим может объясняться, что спутниковые снимки авиабазы в Курске не показали последствий пожара.

Чем могут быть опасны для России новые дроны?

Судя по всему, это крайне эффективное оружие против авиации, стоящей на аэродромах. Хотя картонный дрон не может летать далеко (беспилотники с электромоторами вообще не предназначены для перелетов на сотни километров — батареи не хватит) и не несет огромного заряда взрывчатки, он имеет другие решающие преимущества.

Во-первых, дрон состоит из радиопрозрачных материалов (в первую очередь из картона) и плохо виден на радаре. Конечно, полностью невидимым беспилотник не является (мотор, система навигации и другая начинка сделана из материалов, которые радар видит неплохо), но заметить его существенно тяжелее, чем подавляющее большинство других БПЛА.

Во-вторых, он летит по заранее заложенной программе, и его тяжелее подавить системами радиоэлектронной борьбы и перехватить управление. И в-третьих — похоже, украинцам удалось правильно подобрать «боеголовку» для таких атак. Облако шариков из карбида вольфрама накрывает большую территорию — то есть долетевшему до аэродрома дрону не надо попадать прямо в самолет, а достаточно взорваться примерно над ним. А летящие с огромной скоростью вольфрамовые поражающие элементы без проблем пробьют тонкостенную алюминиевую трубу с оборудованием внутри (то есть самолет).

Украинский волонтер и специалист по беспилотникам Юрий Касьянов отметил в своем канале, что идея небольших БПЛА с такой боевой частью весьма жизнеспособна. «Для поражения самолета противника на аэродроме вовсе необязательно его сжигать, достаточно наделать в нем дырок, сделать из него решето, и он уже никуда не полетит», — пишет он.

Поэтому более-менее массовое использование дронов-камикадзе из картона с осколочной боевой частью вполне может привести к очень неприятной ситуации для самолетов России. Этой проблемы удалось бы избежать, если бы на российских авиабазах располагались прочные ангары, в которых можно спрятать авиацию. Однако в реальности таких сооружений нет или почти нет — мы подробно писали об этом более года назад, и с тех пор мало что изменилось.

Пока вместо этого для российских самолетов используют более дешевую защиту — к стратегическим бомбардировщикам Ту-95 начали прикреплять покрышки. Впоследствии идею «масштабировали», добавив шины еще и на истребители-бомбардировщики Су-34.

Разработчик украинских картонных БПЛА, давший интервью «Телебаченню Торонто» уже охарактеризовал идею защищаться покрышками как не очень эффективную — по его словам, такими мерами можно разве что прижать самолет к земле, если его сдувает, а надежной брони против карбида вольфрама из резины не получится.

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