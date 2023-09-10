Предательницу Украины Лорак с позором разоблачили в РФ 10.09.2023, 10:47

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Певица попала в небывалый скандал.

Появление певицы украинского происхождения Ани Лорак на российском ТВ спровоцировало небывалый скандал, пишет УНИАН.

Жители страны-агрессора взбунтовались против артистки, а теперь ее с позором разоблачили. Оказалось, «голубке мира» не верят в РФ, ей не помогают даже заявления о том, что она - «патриотка России».

«Сегодня установили, кто является главным административным ресурсом у Ани Лорак. Кто смог ее обратно вернуть на ТВ, об этом мы расскажем в понедельник. Кто смог ее протащить на НТВ в качестве жюри. Надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы ее от туда убрали с позором, так как я считаю, что это предательство. Вернуть обратно предателя России на ТВ, хотя за кулисами Куек всем говорит, что она патриотка, клянется в этом, но мы не видим пока официальной позиции, пока только голословные высказывания с ее стороны», - заявил путинист Виталий Бородин.

Главный составитель доносов на звезд утверждает, что вскоре Лорак лишится места в кресле судьи на шоу «Ты супер». Помимо этого, пропагандист Руслан Осташко тоже подключился к травле певицы. Артистка, предавшая Украину, стала объектом ненависти даже для россиян.

Тем временем сама Лорак показалась в самолете. Возможно, скандальная певица решила сбежать от позора и разоблачения, а потому поспешно вылетела из Москвы. Куда держит путь предательница - пока что остается загадкой.

Скандальное появление Лорак на росТВ - что известно

Напомним, в конце лета росСМИ анонсировали выход нового сезона шоу «Ты супер». Лорак получила место в кресле жюри. Однако едва ли певицу хотят видеть на шоу. Россияне сразу же взбунтовались.

А когда первые выпуски вышли в эфир, зрители требовали, чтобы Лорак погнали «поганой метлой». Певица возмутила не только своим вульгарным внешним видом, но и шлейфом из череды скандалов.

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