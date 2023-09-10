В Минске нашли «секретный» желтый домик, как в Осмоловке 10.09.2023, 11:03

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Там продают интересную квартиру.

Послевоенные желтые двухэтажные домики можно встретить не только в Осмоловке, но и в других частях Минска. Где-то они более заметны, где-то — почти не заметны вообще. Журналисты realt.by нашли второй вариант — спрятанный во дворах за Романовской слободой. И в нем как раз продается квартира.

Случайно заметить эту двухэтажку нелегко. Она находится во дворе между Романовской Слободой и улицей Короля. Адрес — Короля, 10. Вот этот дом на карте:

Эта кирпичная двухэтажка появилась тут в 1949 году.

А сейчас здесь на продажу выставили квартиру площадью 65,8 квадрата на первом этаже. В квартире сделан нормальный ремонт. Полы — деревянные. Потолки — 3,1 метра.

Изначально это была трехкомнатная квартира, но в ней сделали перепланировку. Как минимум тут появилась кухня-гостиная.

Три отдельные комнаты выглядят вот так:

В квартире раздельный санузел. Балкона нет. Зато есть металлическая входная дверь и окна ПВХ.

Квартиру продают со всей мебелью за 105 тысяч долларов. Метр выходит по 1596 долларов.

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