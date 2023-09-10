В Минске нашли «секретный» желтый домик, как в Осмоловке
- 10.09.2023, 11:03
- 1,026
Там продают интересную квартиру.
Послевоенные желтые двухэтажные домики можно встретить не только в Осмоловке, но и в других частях Минска. Где-то они более заметны, где-то — почти не заметны вообще. Журналисты realt.by нашли второй вариант — спрятанный во дворах за Романовской слободой. И в нем как раз продается квартира.
Случайно заметить эту двухэтажку нелегко. Она находится во дворе между Романовской Слободой и улицей Короля. Адрес — Короля, 10. Вот этот дом на карте:
Эта кирпичная двухэтажка появилась тут в 1949 году.
А сейчас здесь на продажу выставили квартиру площадью 65,8 квадрата на первом этаже. В квартире сделан нормальный ремонт. Полы — деревянные. Потолки — 3,1 метра.
Изначально это была трехкомнатная квартира, но в ней сделали перепланировку. Как минимум тут появилась кухня-гостиная.
Три отдельные комнаты выглядят вот так:
В квартире раздельный санузел. Балкона нет. Зато есть металлическая входная дверь и окна ПВХ.
Квартиру продают со всей мебелью за 105 тысяч долларов. Метр выходит по 1596 долларов.