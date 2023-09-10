ВСУ разбивают армию РФ под Новомайорским 2 10.09.2023, 11:13

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В группировке оккупантов «Восток» началась паника.

У оккупационной армии РФ возникли большие проблемы в районе села Новомайорское на Запорожском направлении. Там украинские войска ведут подготовку к прорыву фронта и уже начали входить в населенный пункт.

Боевики российской группировка «Восток» уже начали активно намекать, что населенный пункт они не выдержат, передает dialog.ua.

Так, по данным «востоковцев», там сложная «топографическая ситуация»: село находится в низине, полностью просматривается и простреливается украинцами, которые находятся на высоте.

В целом, жалуются боевики, у Новомайорского ВСУ активно занялись «перемалыванием» российских сил.

«Противник сочетает артиллерийские удары с забросами пехоты на боевых машинах, не прекращая делать этого и ночью. Слово «упорство» не отражает его состояния - больше подходит «остервенение»... Вчера (9 сентября) очень активно проводилось дистанционное минирование наших тылов, заряженные дроны регулярно вылетали на охоту, - делалось все, чтобы максимально усложнить нам сообщение с позициями» - пишет группировка.

Боевики «Востока» также пожаловались, что 9 сентября украинские войска ударом сожгли им очередной военный грузовик «Урал».

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