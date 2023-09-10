«Я еще такого большого не видел!»: в Минской области сняли на видео «пылевого дьявола» 3 10.09.2023, 11:29

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Что это было?

Возле Руденска Пуховичского района Минской области днем 9 сентября заметили «гуляющий» по полю пыльный (или пылевой) вихрь. Это явление, хоть и не совсем обычное для Беларуси, в последнее время встречается все чаще.

Очевидец снял «пылевого дьявола» на видео, которым поделился с изданием Onliner. За кадром слышно, как сильно он удивился явлению.

«Я еще такого большого не видел!» — воскликнул автор ролика.

Пыльный вихрь, пылевой вихрь или песчаный вихрь — атмосферное явление, представляющее собой вихревое движение воздуха. Оно возникает у поверхности земли днем в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Вихрь имеет вертикальную (или слегка наклоненную к горизонту) ось вращения;. Высота составляет обычно 10—20 м (в ряде случаев может достигать несколько десятков метров), диаметр 1—5 м, время существования — от нескольких секунд до 1—2 минут.

Вихрь поднимает с поверхности земли пыль, песок, камешки, мелкие предметы, перенося их порой на значительное расстояние, исчисляемое сотнями метров. В отличие от смерча (торнадо), пылевые (песчаные) вихри не достигают облаков.

В англоязычных странах его еще называют «пылевым дьяволом» (англ. dust devil).

Пылевые вихри в Беларуси регистрируют редко, однако, в последнее время они все чаще стали попадать на видео. Так, в начале сентября его заметили в Гомельской области — где-то между Ельском и Наровлей.

В Гомельской области на видео сняли, как по полю пронесся торнадо

Летом подобный вихрь повредил несколько авто в одном из гаражных кооперативов Рогачева.

А в мае это природное явление можно было наблюдать под Минском, в непосредственной близости от трассы Минск-Могилев.

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