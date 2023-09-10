ВСУ пошли вперед и продвинулись под Работино 2 10.09.2023, 11:34

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Украинская армия увеличила прорыв на Мелитопольском направлении.

Украинские военные продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении. ВСУ удалось освободить еще 1,5 квадратных километра территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

«Мы продолжаем небольшие продвижения в районе Работино. Освобождено еще около 1,5 километра квадратных нашей украинской территории», - сказал он.

При этом украинские военные сдерживают атаки врага в Донецкой области, в частности, на Марьинском направлении.

«А в районе Марьинки украинские военные отразили около 15 попыток атак врага. Оккупанты не оставляют попыток взять те руины, которые раньше были городом Марьинка», - отметил спикер.

По его словам, оккупанты продолжают использовать тактику «мясных штурмов», чтобы отбить утраченные позиции или прорвать оборону ВСУ. Штупун добавил, что общие потери врага за сутки на Таврическом направлении составили 226 человек, в плен сдались 5 оккупантов.

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