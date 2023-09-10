Российские военные попали в засаду и сдались в плен под Бахмутом

Российские военные попали в засаду и сдались в плен под Бахмутом3
- 10.09.2023, 11:50
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Россияне громко кричали, что сдаются, и бросили оружие.
Обнаружены солдаты 3-го батальона 4-й мотострелковой бригады ВС РФ, которые стали «звездами» короткого ночного видео, снятого воинами 22-го батальона 92-й механизированной бригады под Бахмутом.
Группа российских солдат из состава 7-й роты 3-го батальона шла на ротацию на передовую позицию, но попала в засаду украинских воинов 22-го батальона и была уничтожена в полной темноте после короткого диалога с украинцами.
Оказывается, в этом бою выжили четверо россиян. Они громко закричали, что сдаются, отбросили оружие и подняли руки, и этим спасли себе жизнь.
Видео разговора между украинскими военными и оккупантами опубликовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс».