«Однажды полетел на параплане на работу» 10.09.2023, 11:59

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Благодаря необычному хобби белорус тратит на отпуск меньше $500.

Прилететь на курорт, лечь на шезлонг, наслаждаться солнцем и теплым морем — для многих именно так выглядит идеальный отдых. Но герой статьи на сайте onliner.by признается, что не вытерпит и двух дней на пляже.

В каждый отпуск Ростислав берет c собой параплан и превращает поездку в небольшое воздушное приключение, летая над горами и равнинами. Он уже отметился в Карпатах, на Балканах, на черноморском побережье, в Кабардино-Балкарии, а теперь мечтает полетать в Непале.

«Однажды полетел на параплане на работу»

Ростиславу 28 лет, он живет в Марьиной Горке и работает на Минском море инструктором по вейкбордингу. Парень давно увлекается экстремальным спортом, совершил более тысячи прыжков с высоких объектов, но больше всего любит летать на параплане.

Параплан — это сверхлегкий летательный аппарат, созданный на базе планирующего парашюта. Чем он отличается от дельтаплана? Вот как коротко определила отличия опытная белорусская парапланеристка Светлана Маршалкович: «Дельтаплан — это конструкция, натянутая на жесткую основу. А параплан ближе к парашютам, только форма более эллипсовидная, другое количество строп».

— Летать я начал давно. В 17 лет поступил в аграрно-технический колледж, играл на гитаре, а руководитель нашего музыкального ансамбля увлекался полетами на параплане, — вспоминает Ростислав. — Он как раз собирался организовать кружок и предложил мне заниматься у него. Я согласился. Так и начал тренироваться на старом параплане преподавателя. Ну а дальше вступил в парапланерную федерацию, стал сдавать зачеты и экзамены.

Страха при первом самостоятельном полете не было: меня уже до этого «катали» в тандеме. Было просто волнительно за то, чтобы все получилось.

В самом полете ничего сложного нет, и некоторые люди могут полететь уже после первого совместного занятия. Важный момент — правильный взлет. Разгоняешься против ветра, поток воздуха затягивает, и ты взлетаешь. Ну а дальше, если обладаешь определенными знаниями, можно выстроить свой маршрут в зависимости от возможностей. К примеру, если есть сильный ветер, можно пролететь хорошее расстояние. При небольшом ветре ты просто полетаешь на равнине.

Главное — получить разрешение на полет от Белаэронавигации. Ну и не забывать, что, во-первых, полеты над городами у нас запрещены, а во-вторых, по дороге для разгона на протяжении 2 километров не должно быть проводов.

За 10 лет Ростислав полетал практически во всех регионах Беларуси, но из-за удобной логистики и хорошо изученной местности больше всего любит воздушные прогулки рядом с домом. Как поясняет собеседник, в таком случае всегда кто-то сможет подъехать и забрать на машине или можно тормознуть маршрутку. Но без форс-мажоров, конечно, не обошлось.

— К примеру, в последний раз я из Марьиной Горки полетел в Старые Дороги. По прямой это около 60 километров. Думал, что назад уеду на общественном транспорте, но опоздал на все маршрутки, поезда, и в итоге пришлось добираться домой 30 километров автостопом, а потом меня уже забрали на машине.

Ну а однажды я и вовсе добирался на параплане на ночную смену. Работал тогда комплектовщиком продуктов в «Евроопте» в Минске. Взлетел возле Докшиц, ветер дул вдоль дороги, и я таким образом часа за три долетел до Логойска. Сел рядом с заправкой. Дальше из-за погодных условий дотянуть уже не мог и поехал до рабочего места автостопом.

«Скучно лежать на пляже, пару дней, и пляж надоедает»

В какой-то момент Ростиславу наскучило летать исключительно по равнинной Беларуси, и он переключился на зарубежье. Первой точкой стала гора Клементьева возле Коктебеля. Она отличается мощными аэродинамическими потоками и считается Меккой планеристов всего СНГ. Ну а дальше были Кавказ, Карпаты, Балканы. Все свои зарубежные поездки Ростислав старается планировать на отпуск.

— Для меня спокойный отдых — это скучно, — признается парень. — Проведу пару дней на пляже, и он мне уже надоедает, хочется чего-то активного. А так получается совмещение приятного с полезным, прокачивание навыков в полетах. Плюс выбираешься из своей бытовухи и меняешь сферу деятельности, путешествуешь и узнаешь что-то новое.

В 2018 году он с друзьями отправился в трип на автомобиле по Европе, добравшись до Греции.

— Поехали тогда еще на моей машине через Украину в Румынию. В Facebook нашли местных парапланеристов, которые рассказали, что полетать можно в городе Брашов, и сбросили координаты. Мне там очень понравилось. Во-первых, парапланеристы относятся друг к другу с уважением, а во-вторых, старт дается со специального уложенного для этого искусственного газона, и летать можно над самим городом. Ты летишь, понимаешь, что под тобой дома, улицы, и это крайне необычные впечатления.

Во время той поездки мы побывали в живописном городе Крушево в Македонии. Это тоже очень популярное место для полетов, и там мы даже встретили белоруса. Какие ощущения? Внешне кажется, что город расположен в жерле вулкана. Пейзаж — сплошная красота. А главное — летать безопасно! Мы редко бываем в горах, и это был очень комфортный опыт. Я, кстати, там поднялся на высоту в 2,7 тыс. метров над уровнем моря. Это мой максимальный показатель.

В следующий раз Ростислав отправился в Кабардино-Балкарию, в Чегемское ущелье. Место примечательно тем, что здесь собираются парапланеристы со всей России. Жил наш герой в палатке, еду либо покупал в близлежащей деревне, либо питался тем, что взял с собой.

— Там все заведомо знают, что это излюбленное место для полетов, и заявку на полет брать не нужно. Отличительная особенность Чегема в том, что там практически всегда льет дождь. Кавказские горы в целом считаются одними из самых влажных, — делится воспоминаниями Ростислав. — Но бывало, что уже в восемь утра сидишь под дождем, проходит полчаса — и ты уже летаешь. Погода там в этом плане непредсказуемая. А летать там очень интересно. Есть так называемый аквариум, где все достаточно безопасно, но некоторые из Чегема летают прямо на ледники, к Эльбрусу (расстояние по прямой — 80 километров. — Прим. Onlíner). Я делал максимум треугольничек в 30—35 километров. Как объяснили мне потом знающие ребята, это достаточно хороший показатель.

В 2022 году парень съездил в Дагестан и привез оттуда такой видеоролик:

«Месячная поездка по Европе обошлась мне в €350—400»

Можно, конечно, подумать, что подобные поездки обходятся Ростиславу в кругленькую сумму. Но парень признается, что в качестве инструктора зарабатывает среднестатистическую для белоруса зарплату, летает на хорошем, но подержанном параплане ценой 400 у. е. и просто старается экономить. С учетом топлива и проживания в палатке почти месячное путешествие по Европе обошлась ему примерно в €350—400.

Что Ростислав берет с собой в путешествие?

Параплан, запасной парашют, шлем и рацию, с помощью которой можно держать связь во время полетов.

Аптечка с самыми необходимыми препаратами, обязательно жгут или широкие автомобильные стяжки в качестве альтернативы.

Походный набор столовых приборов.

Комплект одежды: шорты, майка и головной убор (шляпа).

Нескоропортящиеся продукты, к примеру сало.

Обувь: берцы (кроссовки) и походные шлепанцы.

Гигиенические принадлежности и маленькое полотенце.

Спальник или гамак-кокон с москитной сеткой.

Все складывается в огромный рюкзак, в котором содержится параплан.

— Но с другом была его девушка, и время от времени мы все-таки останавливались где-то на ночлег. А так мы жили в палатке, особо не тратились и готовили себе все сами. Было, конечно, здорово, но устали. Все-таки мы проехали туда и обратно огромное расстояние — примерно 6,5 тыс. километров, — дополняет Ростислав.

В прошлом году Ростислав отдыхал в Дагестане. Туда он ездил с другом и за месяц путешествий отдал порядка $500. А если бы в пути не сломалась машина, вышло бы еще меньше.

— Мы путешествовали от Пятигорска до Нальчика, купались в море и летали со всех самых классных мест в Дагестане. Жили в палатке, еду готовили на газовой горелке. Каково жить месяц дикарем? Прекрасно! Во-первых, мы даже мылись в горных источниках, в водопадах, а во-вторых, в Дагестане за 6 наших рублей можно было купить огромное количество овощей и фруктов — они там дешевые. В основном мы ели каши, овощи и сухое мясо. Алкоголь не пили и не курили. Иногда заходили в кафе и пробовали местные пельмени и долму.

«Мечтаю полетать в Рио-де-Жанейро»

Свой очередной трип Ростислав запланировал на конец сентября. На этот раз он с друзьями на арендованном авто поедет в знакомую Кабардино-Балкарию. Ну а в мечтах — Азия и Латинская Америка.

— Во-первых, хочу попасть в Бразилию. Ребята в Рио-де-Жанейро летают прямо возле статуи Иисуса Христа, и на видео это смотрится круто, — говорит собеседник. — Ну и в Непал, хоть там и достаточно сложные места. Говорят, парапланеризм там настолько развит, что тебя с рюкзаком спокойно узнают на дороге и подвезут. Но я пока не знаю, когда задуманное осуществится. Для этого нужно много денег.

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