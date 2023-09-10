Россияне опозорились изобретением для «защиты» самолетов от дронов 5 10.09.2023, 12:05

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Кроме шин, на военных аэродромах РФ начали использовать «мангалы».

В России стало ясно, что шины для защиты боевых самолетов на аэродромах не подойдут, и они придумали «более надежное» укрытие - начали строить защитные сооружения с сетками вокруг них (так называемые «мангалы»).

Соответствующие фото опубликовал украинский военный обозреватель Роман Бочкала на своем канале в Telegram.

Как видно на фото, россияне придумали очередной «аналоговнет», состоящий из металлических конструкций с натянутыми над самолетом сетками.

«Начали строить нормальные защитные сооружения для самолетов», - с сарказмом подписал военный обозреватель фото.

В комментариях украинцы отмечают, что это не остановит оружие с вольфрамовыми элементами, которое передали Украине США.

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