закрыть
10 сентября 2023, воскресенье, 12:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси задержали мужчину, отбивавшего Степана Латыпова от лукашистов

3
  • 10.09.2023, 12:12
  • 2,648
В Беларуси задержали мужчину, отбивавшего Степана Латыпова от лукашистов

Минчанин вместе с соседями вышел защитить мурал с «диджеями перемен».

Силовики задержали мужчину, который в 2020 году якобы «препятствовал» задержанию Степана Латыпова. Тогда этот минчанин вместе с соседями вышел защитить мурал с «диджеями перемен». Видео с ним появилось в близком к силовикам телеграм-канале. Внимание на эту публикацию обратила «Медиазона».

На камеру мужчина сказал, что принимал участие в митинге на «Площади перемен», когда был задержан Степан Латыпова. Мужчина добавил, что он якобы «препятствовал» задержанию Латыпова.

Другие подробности о задержанном неизвестны.

Жителя «Площади перемен» Степана Латыпова задержали 15 сентября 2020 года на «Площади Перемен». В августе 2021 года ему присудили 8,5 года лишения свободы в условиях усиленного режима и штраф в 300 базовых. Именно такое наказание запрашивал прокурор. Латыпов не признал свою вину ни по одной из трех статей УК, по которым ему выдвигали «обвинение».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников
Дюжина ножей в спину «победе»
Дюжина ножей в спину «победе» Леонид Невзлин
Горят «потемкинские деревни» российского ВПК
Горят «потемкинские деревни» российского ВПК Александр Коваленко