В Беларуси задержали мужчину, отбивавшего Степана Латыпова от лукашистов 3 10.09.2023, 12:12

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Минчанин вместе с соседями вышел защитить мурал с «диджеями перемен».

Силовики задержали мужчину, который в 2020 году якобы «препятствовал» задержанию Степана Латыпова. Тогда этот минчанин вместе с соседями вышел защитить мурал с «диджеями перемен». Видео с ним появилось в близком к силовикам телеграм-канале. Внимание на эту публикацию обратила «Медиазона».

На камеру мужчина сказал, что принимал участие в митинге на «Площади перемен», когда был задержан Степан Латыпова. Мужчина добавил, что он якобы «препятствовал» задержанию Латыпова.

Другие подробности о задержанном неизвестны.

Жителя «Площади перемен» Степана Латыпова задержали 15 сентября 2020 года на «Площади Перемен». В августе 2021 года ему присудили 8,5 года лишения свободы в условиях усиленного режима и штраф в 300 базовых. Именно такое наказание запрашивал прокурор. Латыпов не признал свою вину ни по одной из трех статей УК, по которым ему выдвигали «обвинение».

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