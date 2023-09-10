Россияне поплатились за попытки сбить украинский флаг над Донецком 10.09.2023, 12:36

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Оккупанты стали мишенью для 110-й бригады ВСУ

9 сентября, на день рождения Авдеевки, над Донецком запустили украинское знамя. Оккупанты стремясь поймать неуловимый флаг выдали самих себя.

Акция с флагом Украины, которая состоялась 9 сентября была не первой, отметил в эфире телемарафона руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Однако, по его словам, впервые она была настолько удачной, что позволила не только испортить настроение оккупантам, но и «зарезервировать им билеты на концерт Кобзона».

Отмечать любой большой праздник «полетами» украинских флагов над оккупированным Донецком – определенная традиция. Такие сюрпризы уже устраивали неоднократно ко Дню Независимости, ко Дню города, ко Дню освобождения Авдеевки и тому подобное. Однако этот последний «запуск» был намного удачнее, чем предыдущие, отметил Барабаш.

Он вызвал много шума. Об этом событии писало немало российских телеграмм-каналов. В частности, рассказывали о том, как отчаянно пытались поймать оккупанты «неуловимого гостя».

По словам Барабаша, несколько часов вплоть до 13:00 украинский флаг развевался над Донецком, действуя на нервы оккупантам и радуя местных жителей, ожидающих Украину.

Сам руководитель военной администрации отметил, что к нему поступило немало личных сообщений от людей, проживающих в настоящее время в оккупированном городе. Они писали «круто», «молодцы», «ждем».

Барабаш рассказал, что, кроме того, что сине-желтый цвет мозолил глаза врагу некоторое время, случился и другой положительный момент.

Россиян настолько ослепила ярость, что их мозги перестали полностью функционировать. О чем свидетельствует перехват их разговоров между собой. В нем оккупанты ссорятся. Один из них рассказывает, что «питерские д**илы» пытались сбить флаг, когда он летел из Авдеевки в Донецк изо всех сил и имеющихся средств. При этом они открыли все свои огневые позиции.

Этим пользовались наши военные. Барабаш отметил, что в тот день 110-я бригада хорошо поработала по россиянам.

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