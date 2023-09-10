«Время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет»
- 10.09.2023, 12:47
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Белорусы показали, как рыбачат в начале сентября.
Рыбаки делятся своими уловами, кто-то ставит личные рекорды. Даже школьники познают искусство рыбалки после учебы. А некоторые рыбаки еще и грибов умудрились собрать, пишет ganc-chas.by.
Приехал рыбачить – набрал и грибов
Юрий Сидорович из Минска рыбачил на озере Кромань, что в Налибокской пуще. Говорит, не был там лет 15.
«Кромань – озеро глубокое. Поэтому далеко от берега уйти не удалось, вышел буквально за границу камыша и сразу глубина выше пояса.
Обильный закорм примерно 10 шарами с апельсин. Но долго половить не удалось. Менее чем через час началась сильная гроза, во время которой я успешно собирал лисички в пуще (гроза бушевала около 2-2,5 часов).
Выезд показал, что рыбы в озере много, и она клюет. Местные затачиваются под леща. Говорят, есть хороший. Я с удовольствием вернусь на это озеро зимой».
Охотились на полосатого хищника
Андрей Невар из Пинска рыбачил на Припяти.
«Выезд на старики реки Припять. Удивительная природа и разнообразие рыбы. Упирались в ловлю окуня на съедобный силикон. Разнокалиберный окунь в основном реагировал на некрупные слаги», – рассказал Андрей.
Дмитрий Шаулин рыбачил в Пинске. Смотрите, какого леща выловил в темное время.
«Набережная. 22:30. Червь-опарыш. 2 кг», – написал он.
Сомы не идут крупные, но щуки хорошие
Иван Жалейко из Глубокого:
«Вот и наступила долгожданная осень! Вода начинает потихоньку остывать. А это значит, что с активностью рыбы будет куда лучше, чем это было в предыдущие месяцы. Размер рыбы, конечно, не осений, но зато есть стабильность какая-то. В этот раз в виде бонуса попался некрупный сомик. В этом сезоне они какие-то гиперактивные, за месяц раза 2-3 случаются поиски данного вида рыбы. Только, к сожалению, некрупные до 5 кг. Но при вываживании довольно таки бодро сопротивляются».
А у некоторых есть рекорд и по сому
Сергей Щурок из Минска поделился своим личным рекордом.
«То что хотел поймать то и поймал. Сомик не гигант, но для меня рекордный: 14,5кг. Нежданчиком был толстолоб около 10 кг, после фотосессии отпущен».
Хобби после школы
А Леша Головей хоть и пошел в школу, но на хобби время есть:
«После школы удалось половить на спиннинг, ловил на р.Рите с 18.00 до 20.00. Были 3 поклевки, 2 реализованы. Все было поймано исключительно в ямах, и на небольшого карасика. Что за рыба на фото?», – написал Леша.
Рыбаки подсказали юному коллеге, что на фото язь.
«Время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет»
Дмитрий Иван-Юшев из Могилева рыбачил в черте города на одной из заток Днепра.
«Сделав закорм из пяти кормушек с разными вкусностями из мотыля и опарыша с резаной кукурузой, пошел пить чай с лимоном вприкуску с шоколадкой, оставив точку немножко отдохнуть.
Понаблюдав за плавающими уточками и чайками, пообщавшись с товарищами, вернулся к ловле. Рыбка отозвалась на раз-два бодрым подрагиванием с последующим загибом квивертипа! Эмоций от ловли уйма! Время, проведенное на рыбалке в счет жизни не идет, как говорят», – поделился Дмитрий.